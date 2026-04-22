C-LM confirma que la pediatra que inventaba citas médicas ya no pasa consulta en Sonseca: "Habrá aprendido la lección"

Centro de Salud de Sonseca. - SESCAM

TOLEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apercibido a la pediatra del Centro de Salud de Sonseca (Toledo) que inventaba citas médicas para reducir su carga asistencial, y ha confirmado que "ya no está pasando consulta" en ese municipio.

"Yo creo que habrá aprendido la lección", ha señalado la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, preguntada por este tema que se descubrió hace un par de semanas, tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Padilla ha señalado que "en cuanto se tuvo conocimiento del caso, la actuación fue inmediata", destacando así que la actuación del Ejecutivo fue "muy contundente".

La portavoz regional ha destacado que con la cantidad de profesionales, puntos de atención, centros de salud "es muy difícil" detectar en el primer momento algo así, pero ha añadido que "lo importante es que la respuesta, cuando se ha tenido conocimiento, ha sido contundente, ha sido inmediata y yo creo que es ejemplar para cualquier otro profesional".