Educación considera probable "reutilizar el sistema telemático" en septiembre

TOLEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha considerado "una aventura" hablar de la planificación educativa de las aulas en septiembre pero ha considerado "importante" pensar que habrá que reutilizar "el sistema telemático", porque, "probablemente en el curso que viene" se va a tener que desarrollar este formato.

Así ha reaccionado la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Ana Rodríguez, en rueda de prensa, tras las declaraciones de la ministra del ramo, Isabel Celaá, anunciando que las clases tendrán que reducir su número de alumnos a la mitad el próximo curso 2020-2021, con un máximo de 15 por aula, si antes no llega la vacuna contra el coronavirus, compaginando, además, la docencia presencial con la telemática.

Aunque la titular castellanomanchega ha mencionado que no se "puede hablar de certezas absolutas", a preguntas de los medios sobre la posibilidad de ampliar aulas, Rodríguez ha señalado que no se podrían ampliar todas las aulas, sino que habría que acomodarse a los espacios que ya existen en la región. No obstante, ha señalado que "el número de alumnos y espacios los marcará la autoridad sanitaria"

"Nuestro posicionamiento, nuestra ilusión, nuestro mejor planteamiento es abrir los centros como los dejamos en marzo, algo que probablemente no pueda pasar", ha asegurado la consejera, que ha remarcado que su departamento trabaja en "distintos escenarios", puesto que no es lo mismo un centro en zonas rurales que entornos urbanos, o los centros de Educación Infantil que los institutos.

En esta línea, ha señalado que la alternativa tiene que pasar "por intentar recrear el sentimiento de grupo y la comunicación", en las fórmulas que planteen el mes de septiembre, porque es un elemento muy importante en el desarrollo del alumnado, pero siempre respetando la protección del mismo, garantizando el distanciamiento o el resto de normas que se marquen en materia sanitaria.