El presidente Emiliano García-Page en la 11º reunión de la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones. - JCCM

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, acompañado por la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha destacado que la región ha "conseguido darle la vuelta a lo que era el planteamiento de cómo se iba a gestionar la futura PAC", de manera que las regiones "van a tener protagonismo en la distribución de los fondos dedicados a la PAC".

Así lo ha manifestado después de la participación del presidente Emiliano García-Page en la 11º reunión de la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones que se ha desarrollado este miércoles en Bruselas.

Ha detallado que en el anterior planteamiento "se le daba todo el poder a los estados y se prescindía de la importancia que, sin duda, tienen las regiones; y ahora esto cambia y vuelven las regiones a tener protagonismo en la distribución de los fondos dedicados a la PAC", ha informado la Junta en nota de prensa.

"Ahora lo importante, y donde está toda la pelea, es en la cuantía de la PAC, en el volumen presupuestario, y ahí no podemos ceder, no podemos dar ni un paso atrás, tenemos que conseguir como mínimo el mismo volumen de recursos económicos que hemos tenido en el periodo que ahora termina", ha remarcado.

En este sentido, ha defendido que "la PAC tiene que ser fuerte y tenemos que garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas".

Igualmente, ha incidido en que "lo importante, y por lo que Castilla-La Mancha y el conjunto del Comité de las Regiones estamos peleando con fuerza ante el Parlamento y la Comisión Europea, es porque la PAC esté bien dotada económicamente".

Ha recordado que "luchamos porque no haya ni un solo recorte que al final va a terminar repercutiendo en quienes nos permiten tener seguridad y soberanía alimentaria, que son a los agricultores y agricultoras que cuidan la tierra, que cuidan sus ganados y que producen alimentos".

En materia de relevo generacional, Caballero ha explicado que "tenemos que incorporar jóvenes agricultores al campo y a la actividad agraria y tenemos que apostar por el desarrollo rural para que estos jóvenes, y los que no son tan jóvenes, pero viven en el medio rural".

Así, ha puesto el acento en la importancia de garantizar que "tengan buenos servicios sanitarios, educativos y culturales para que, en definitiva, haya una vida digna y una vida que sea y que permita hacer felices a quienes se dedican al mundo agrario".

Caballero ha recordado "el encuentro con jóvenes polacos y con organizaciones de regiones polacas" en las que trataron "cuál ha sido la experiencia de Castilla-La Mancha, porque es una de las mejores experiencias que hay en España y en Europa".

Sobre esta materia, ha explicado que un porcentaje muy importante de los jóvenes que se están incorporando al campo y a la ganadería en España procede de Castilla-La Mancha.

El vicepresidente primero ha recordado la política de ayudas para facilitar el que puedan iniciar el trabajo en sus explotaciones y ha remarcado que se necesitan recursos económicos y "por eso la PAC tiene que estar bien dotada y tiene que dedicar como mínimo el 10 por ciento del volumen total de esta política agraria común a favorecer el relevo generacional.