C-LM consolida su "mayor esfuerzo" en seguros agrarios al elevar a 12 millones su convocatoria para este año

Archivo - Uva bobal afectada por pedrisco - ASAJA - Archivo

ALBACETE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha consolidado "el mayor esfuerzo" en seguros agrarios de su historia al elevar a 12 millones de euros la convocatoria de 2026, reforzando este instrumento con 1,5 millones de euros más que el año anterior.

Con esta convocatoria, la inversión acumulada desde 2015 alcanza los 82 millones de euros, lo que supone un crecimiento superior al 186% evidenciando un compromiso sostenido y creciente porque, para el Gobierno regional, el seguro agrario es hoy una política estratégica que garantiza la estabilidad de las explotaciones y protege la renta agraria, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Esta es una apuesta decidida por dar cobertura a las dificultades que puedan tener nuestros agricultores y la mejor posibilidad de ayuda una vez que se padecen esas inclemencias meteorológicas que pueden ser sequías, inundaciones, heladas o pedriscos. En este sentido, el compromiso sigue estando patente y queremos seguir apostando por ese refuerzo a la ayuda a la contratación de seguros agrarios para garantizar esa viabilidad por la preocupación que nos supone la rentabilidad de todas nuestras explotaciones", ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Precisamente, 2025 ha sido uno de los años más duros de la última década, con más de 332.000 hectáreas siniestradas. Las indemnizaciones pagadas por parte de Agroseguro han superado los 101 millones de euros, un 19% más que el año anterior, con el pedrisco como principal factor de riesgo. Y en lo que va de legislatura, el sistema ha abonado más de 372,7 millones de euros, consolidándose como el principal mecanismo de respuesta ante crisis climáticas.

Todas estas circunstancias han llevado a un crecimiento del aseguramiento con más de 2.260 millones de euros de capital asegurado a 31 de diciembre de 2025, y con la previsión de seguir aumentando campaña tras campaña.

SINIESTRALIDAD AGRARIA EN LA COMARCA DE HELLÍN

En este contexto, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha indicado que 735 siniestros, casi 11.000 hectáreas afectadas y más de 19 millones de euros en indemnizaciones en la comarca de Hellín "demuestran por qué el seguro agrario es imprescindible".

De nuevo, el pedrisco ha sido el principal factor de daño, con más de 7.800 hectáreas afectadas y 16,5 millones de euros en indemnizaciones, concentrando la mayor parte del impacto económico.

Por lo que respecta a los cultivos, los frutales han sido el más castigado, con más de 2.300 hectáreas afectadas y cerca de 11 millones de euros en indemnizaciones, seguidos de las hortalizas de ciclos sucesivos con casi 2,5 millones de euros.

Otros cultivos estratégicos de la comarca también han sufrido impactos relevantes, entre ellos las hortalizas de primavera-verano o la uva de mesa y los frutos secos, "por tanto, es fácil entender que, si no tuviéramos la cobertura del seguro agrario, estas situaciones habrían puesto en serio riesgo la viabilidad económica del campo de Castilla La Mancha y en este caso de la comarca Campos de Hellín".

"Por eso tenemos que seguir apostando, como viene haciéndose desde el Gobierno regional, por seguir fortaleciendo el sistema de seguros agrarios", ha concluido el consejero.