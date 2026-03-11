C-LM convoca ayudas para apoyar la actividad cultural y social de las comunidades originarias y las casas regionales

Archivo - El viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario. - JCCM - Archivo

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha vuelve a mostrar su apoyo al tejido asociativo vinculado a la cultura y las tradiciones de la región con la convocatoria de ayudas dirigidas a las comunidades originarias de la región asentadas fuera del territorio autonómico, así como ayudas dirigidas a las casas regionales de otras comunidades autónomas ubicadas en Castilla-La Mancha.

Estas ayudas, convocadas por la Viceconsejería de Relaciones Institucionales y publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, cuentan con una dotación total de 190.000 euros para impulsar las actividades que estas asociaciones impulsan en el ámbito cultural, social y participativo y que promueven el mantenimiento de sus señas de identidad, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario, ha subrayado que esta convocatoria refleja "el compromiso del Gobierno regional con todas aquellas asociaciones y colectivos que, dentro y fuera de nuestra tierra, trabajan cada día por mantener vivas nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra identidad compartida".

En concreto, la convocatoria contempla dos líneas de financiación. Por un lado, las ayudas destinadas a comunidades originarias de Castilla-La Mancha, que son aquellas asociaciones formadas por castellanomanchegos y castellanomanchegas que residen fuera de la región y que mantienen vivo el vínculo con su tierra a través de actividades culturales, sociales o divulgativas.

Por otro, se incluye una línea dirigida a casas regionales de otras comunidades autónomas ubicadas en Castilla-La Mancha, entidades que desarrollan iniciativas culturales que enriquecen la vida social de la región y favorecen el intercambio cultural.

En cuanto a la distribución de los fondos, 150.000 euros se destinan a las comunidades originarias, con una previsión de 75.000 euros en 2026 y otros 75.000 euros en 2027, mientras que 40.000 euros se destinan a las casas regionales, con 20.000 euros en cada una de esas anualidades.

Vicario ha destacado que las comunidades originarias "son un puente permanente entre Castilla-La Mancha y quienes, por diferentes motivos, desarrollan su vida fuera de la región, pero siguen manteniendo un fuerte vínculo emocional, cultural y social con su tierra de origen".

Asimismo, ha señalado el papel que desempeñan las casas regionales en Castilla-La Mancha como espacios de encuentro cultural y convivencia, "que contribuyen a enriquecer la diversidad y a fortalecer los lazos entre territorios a través de la cultura, las tradiciones y la participación social".

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades.