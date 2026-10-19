C-LM coordina con los ayuntamientos medidas para garantizar el abastecimiento de agua en el sistema de Llanura Manchega

ETAP de la Llanura Manchega. - JCCM

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, está trabajando con los ayuntamientos en un plan de gestión de medidas en el sistema de abastecimiento de Llanura Manchega desde que se conociera las averías en el canal del Acueducto Tajo-Segura (ATS) y las obras de emergencia de reparación del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El criterio técnico de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha es preservar la continuidad del suministro de agua a la población, priorizando la cobertura de las necesidades básicas de abastecimiento, así como la continuidad del servicio en coordinación con los municipios afectados, ha informado la Junta en nota de prensa.

Para ello, apunta que es urgente aplicar limitaciones en el sistema de abastecimiento de Llanura Manchega, priorizando temporalmente el uso de fuentes de agua alternativas de titularidad municipal, hasta que se subsane la incidencia del canal del ATS.

El sistema de Llanura Manchega, gestionado por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, suministra agua potable a más de 80.000 habitantes de una treintena de municipios. Su principal fuente de suministro es el canal del ATS, que alimenta el embalse de Campos del Paraíso o permite la conducción directa de agua hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable.

Precisamente uno de los tramos afectados por la avería se sitúa en el término municipal de Almonacid de Zorita (Guadalajara), aguas arriba de la toma del ATS del sistema de Llanura Manchega, por lo que afecta a los municipios repartidos entre el ramal nororiental en servicio, más los ramales correspondientes a los núcleos inmediatos al ATS que se encuentran en estos momentos en puesta en marcha.

A fecha 13 de octubre el embalse de Campos del Paraíso almacenaba 1,52 hectómetros cúbicos, con un descenso medio aproximado de 35.000 metros cúbicos diarios. De mantenerse esta evolución y las demandas actuales, las reservas disponibles para el sistema se verán limitadas.

Ante este escenario, se considera necesario adoptar medidas preventivas para aprovechar al máximo los recursos disponibles y evitar, en la medida de lo posible, una interrupción del abastecimiento.

USO TEMPORAL DE RECURSOS ALTERNATIVOS Y MEDIDAS DE AHORRO

Entre las actuaciones previstas figura el análisis de los recursos hídricos alternativos de titularidad municipal, tanto en cantidad como en calidad, para incrementar su utilización temporalmente y reducir las aportaciones necesarias desde el sistema de Llanura Manchega.

Esta medida permitirá prolongar la operatividad de las instalaciones y mantener el suministro al mayor número posible de usuarios. Asimismo, se coordinarán con los ayuntamientos las medidas de ahorro, la gestión de la demanda y, si fuera necesario, las restricciones de determinados usos no esenciales, siempre con la prioridad de atender las necesidades básicas de la población.

La entidad también advierte de que la limitación de los recursos disponibles podría afectar a las condiciones habituales de prestación del servicio, tanto en la cantidad de agua suministrada como, previsiblemente, en determinados parámetros relacionados con su calidad.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y AGILIZACIÓN DE LAS REPARACIONES

Por su parte, la Dirección General del Agua de Castilla-La Mancha de la Consejería de Desarrollo Sostenible ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo información oficial sobre la situación del canal del ATS y las previsiones para la reanudación del transporte de agua, así como la máxima agilización de las reparaciones en el tramo que abastece al sistema de Llanura Manchega.

También ha reclamado que se realizara un llenado del embalse de Campos del Paraíso a través del canal, con el fin de evitar una situación de desabastecimiento. Asimismo, se han mantenido contactos con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, responsable de la gestión del embalse, para conocer los plazos de las actuaciones que condicionan su llenado.

Por último, Infraestructuras del Agua va a continuar trabajando con los municipios afectados para adaptar la gestión del sistema a los recursos disponibles y aplicar las medidas que resulten necesarias durante el periodo de reparación de la infraestructura, con la prioridad de garantizar el abastecimiento básico a la población.