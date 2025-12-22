C-LM creará más de las 3.717 plazas comprometidas inicialmente en el Plan de Escolarización de 0-3 años

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en Corral de Calatrava (Ciudad Real), la Escuela Infantil La Pepa - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CIUDAD REAL 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a crear más de las 3.717 plazas comprometidas inicialmente en el Plan de Escolarización de 0-3 años, según ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, tras la inauguración que ha realizado el presidente regional, Emiliano García-Page, de la escuela infantil de Corral de Calatrava en la provincia de Ciudad Real.

Amador Pastor ha resaltado la aceptación que ha tenido por parte de los ayuntamientos este plan de escolarización y ha avanzado que se va a llegar hasta las 3.761 plazas en el conjunto de la Comunidad Autónoma, ha informado la Junta en nota de prensa.

En total han sido un total de 146 convenios los suscritos con las entidades locales, de los cuales 26 son en la provincia de Albacete; 22 en la provincia de Ciudad Real; 32 en la provincia de Cuenca; 19 en la provincia de Guadalajara y 47 en la provincia de Toledo.

La Junta recuerda que a este programa de impulso a la escolarización se suma la gratuidad en las plazas de 2-3 años en municipios de hasta 10.000 habitantes y que llegará al conjunto de los municipios de la Comunidad Autónoma en el curso 2026-2027.

La escuela infantil de Corral de Calatrava cuenta con un total de 41 plazas y para su puesta en funcionamiento el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado más de 600.000 euros.

Junto al presidente regional y el consejero del área han estado presentes el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero; la delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández y el alcalde de la localidad, Andrés Cárdenas, entre otros.