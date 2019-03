C-LM culmina su jornada de reivindicación con miles de personas demandando igualdad de derechos

Publicado 08/03/2019 21:14:17 CET

TOLEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han culminado en Castilla-La Mancha la jornada de reivindicación con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, demandado la igualdad de derechos en las manifestaciones que han tenido lugar desde las 18.00 horas en las cinco capitales de la región.

Según datos de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, facilitados a Europa Press, alrededor de 28.750 personas han llenado las manifestaciones convocadas Toledo con 3.500 personas, en Albacete con 7.000, en Ciudad Real con 6.500, en Guadalajara con 9.350 y en Cuenca con 2.400.

Numerosas consignas se han podido escuchar por las calles de las ciudades castellano-manchegas para expresar las reivindicaciones de este día como 'Se llama patriarcado, no es un caso aislado', 'Quiero ser libre, no valiente', 'No queremos flores, queremos derechos' o 'ista ista ista, huelga feminista'.

También se ha podido ver a personalidades políticas en estas marchas, en Toledo a la alcaldesa de la capital, Milagros Tolón acompañada de varias concejalas de su corporación municipal o el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez; en Albacete a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez o en Ciudad Real a la portavoz socialista, Cristina Maestre, la alcaldesa de la capital, Pilar Zamora o la consejería de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, entre otros dirigentes de diverso signo político.

CONCENTRACIONES Y SEGUIMIENTO DE LA HUELGA

A las marchas de la tarde le han precedido las concentraciones celebradas también en las cinco capitales y en grandes localidades que han congregado a miles de personas.

La Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha ha considerado que la huelga feminista en la Comunidad Autónoma, a la que se suman los paros parciales, ha pasado, a lo largo de la jornada, de un seguimiento medio a medio-alto.

Los paros parciales han tenido un impacto especial en sectores feminizados y en la administración pública, según han detallado a Europa Press estas fuentes.