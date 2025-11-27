C-LM, por debajo de la media en contagios de gripe debido al aumento de la vacunación

Archivo - Vacunac. Personal sanitario. Foto de archivo. - JCCM - Archivo
TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha indicado que Castilla-La Mancha está por debajo de la media nacional en casos de gripe, estadística que ha achacado al incremento de la tasa de vacunación.
Preguntado por los medios, antes de inaugurar el VIII Concurso de Casos Clínicos de Residentes del Sescam, el consejero ha explicado que la gripe ha venido con cuatro o cinco semanas de adelanto y, aunque en este momento está afectando más a la parte norte de España, ya empieza a crecer en el resto de regiones.
"Nosotros estamos en este momento en torno a un 62% de mil habitantes, 72 casos, y la media del país está más cerca del 68%. Son datos de la semana pasada. Por lo tanto, suponemos que ese 68 se puede convertir en algo más cercano al 70% a nivel nacional, y nosotros estaremos más en torno al 63%", ha señalado.
El consejero ha apuntado que hay un dato bueno en Castilla-La Mancha, y es que ha disminuido el número de ingresos hospitalarios con respecto a la semana anterior, porque "la vacuna está haciendo efecto".
"Por eso invitamos a la vacunación. Estamos en torno al 57% de vacunación de la población diana y el año pasado estábamos 8 puntos por debajo. Estamos vacunando más que el año anterior y estamos ingresando menos en nuestros hospitales", ha destacado el consejero, que ha avisado, no obstante, de que en las próximas semanas los datos irán al alza.