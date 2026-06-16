C-LM declara BIC, con categoría de Monumento, la Casa de la Tercia en Campo de Criptana

Casa de la Tercia en Campo de Criptana. - CULTURACASTILLALAMANCHA

CIUDAD REAL, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, la Casa de la Tercia en la localidad de Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real.

Así lo ha avanzado este martes el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la rueda de prensa posterior a la celebración de la reunión semanal del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.

Amador Pastor ha destacado que la declaración como Bien de Interés Cultural de este monumento supone el máximo reconocimiento patrimonial para este inmueble del siglo XVI, ya incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en un comunicado.

Se trata de un edificio renacentista destinado originalmente al almacenamiento de cereales y otros productos agropecuarios procedentes del cobro de las Tercias Reales, un impuesto derivado del diezmo eclesiástico.

Su arquitectura conserva los rasgos característicos de estas construcciones: planta rectangular, gruesos muros de mampostería, amplios espacios interiores diáfanos, arcos de medio punto, grandes vigas de madera y elementos destinados a garantizar la ventilación y conservación de los productos almacenados.

A pesar de las reformas sufridas a lo largo de los siglos, la Casa de la Tercia mantiene sus valores históricos, arquitectónicos y patrimoniales, ofreciendo una imagen sólida y representativa de este tipo de edificaciones vinculadas a la administración de la Corona.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha indicado que la declaración como BIC garantiza su protección legal, obliga a preservar tanto el inmueble como su entorno y somete cualquier intervención o cambio de uso a la autorización de la Consejería, que es la competente en materia de Patrimonio Cultural.

Además, se fomenta su conservación, puesta en valor y disfrute público como parte esencial del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha.