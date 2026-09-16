C-LM defiende la "transparencia" de sus listas de espera y critica a Sanidad por modificar Estatuto Marco "sin diálogo"

La Consejera Portavoz Del Gobierno Regional, Esther Padilla, Comparece, En Rueda De Prensa, Para Dar Cuenta De Los Asuntos Tratados En El Consejo De Gobierno. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha arremetido contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por tramitar la modificación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud "sin diálogo".

De este modo ha reaccionado Padilla, que en la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo ha reaccionado a la petición realizada por García, que este martes exigía a las comunidades que aprueben medidas contra la manipulación de las listas de espera.

Sobre esta cuestión, y tras asegurar que la Comunidad de Madrid parece estar copiando el modelo de gestión que aplicó el PP durante su gobierno en Castilla-La Mancha, ha asegurado que el actual Ejecutivo, al llegar a la Presidencia, "sacó a toda la gente que estaba oculta y puso otra vez transparencia en las listas de espera".

"Se pueden consultar y, de hecho, la oposición las utiliza para atacarnos. Hay criterios que deberían ser comunes a todas las comunidades autónomas y la transparencia fuera implantada por todas y tratada por todos por igual, también por el Gobierno de España".

"Cuando hablamos de datos y de gestión, es importante que todos seamos transparentes y que esa colaboración institucional y ese diálogo sea permanente en el tema de las listas de espera y en todo lo demás. Por ejemplo, con la modificación estatutaria de los sanitarios, en la que no ha habido el diálogo que nosotros consideramos", ha añadido.