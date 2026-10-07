C-LM desactiva el Plan Específico por Fenómenos Meteorológicos Adversos tras finalizar avisos por lluvias y tormentas

Inundaciones en Madrigueras - GEACAM

TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado a las 8.00 horas de este miércoles el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en Fase de Alerta --Situación Operativa 0-- en toda la Comunidad Autónoma. La desactivación del Plan Específico se ha llevado a cabo al no haber previsión de avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), por lluvias y tormentas para la región, y ante la progresiva resolución de los incidentes.

El Plan fue activado el pasado jueves día 1, a las 13.00 horas, en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara ante las previsiones desfavorables por lluvias y tormentas elaboradas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Al día siguiente la activación del Plan se amplió a las provincias de Ciudad Real y Toledo, al extenderse los fenómenos tormentosos a estas dos provincias.

El mismo viernes día 2, a las 22.15 horas, el Plan subió de nivel a Fase de Emergencia --Situación Operativa 1-- en la provincia de Albacete, para la activación de recursos adscritos al plan en la realización de labores de recuperación en la localidad de Madrigueras. Esta subida de nivel del Plan se mantuvo hasta el día 5, a las 20.30 horas, cuando se bajó de nuevo a Fase de Alerta en la provincia de Albacete a Situación Operativa 0.

Durante el tiempo de activación del Meteocam se han registrado en el Servicio de Emergencias 112 un total de 646 incidentes. Las provincias que más sucesos ocasionados por las intensas lluvias y tormentas han registrado fueron Albacete, con 208, y Toledo, con 179. Tras estas provincias siguen Ciudad Real, con 155 incidencias, Cuenca con 69 y, por último, Guadalajara con 35 incidentes, ha informado la Junta en un comunicado.

Por días, el que sumó mayor número de incidentes fue el viernes día 2 de octubre, con la mayor parte de ellos en la provincia de Albacete. De hecho, fue ese mismo día cuando se incrementó el nivel del Plan en esta provincia.

La mayoría de los incidentes atendidos por la Sala de Coordinación del 112 estuvieron relacionados con inundaciones en espacios abiertos y cerrados, obstáculos en la calzada y suspensión de suministro eléctrico y de telefonía, debido a la caída de cables.

Especial incidencia tuvo la riada ocurrida en Madrigueras (Albacete), el viernes día 2, donde una tormenta anclada en sus inmediaciones produjo fuertes precipitaciones y provocó la inundación de una gran parte de la localidad, con el fallecimiento en su domicilio de una mujer de edad avanzada. En la noche del día 1 se produjo el corte de la autovía A-3, a su paso por la provincia de Cuenca, por las balsas de agua formadas por las intensas lluvias.

Las localidades desde las que se han reportado 10 o más incidentes al Servicio de Emergencias 112 han sido Madrigueras, con 182; Quintanar de la Orden, con 48; Miguelturra, con 36; Manzanares, con 31; Talavera de la Reina, con 29; Tomelloso, con 18; Illescas, con 14; Castillo de Garcimuñoz, con 13; Ciudad Real, con 12 y Alcazar de San Juan, con 10.