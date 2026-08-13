C-LM desactiva el Platecam en fase de alerta tras registrar 18 incidencias relacionadas con mareos o calor

Eclipse solar en España. - Michael Kappeler/dpa

TOLEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado, a las 23.00 horas de este 12 de agosto, el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) activado a las 10.00 horas de ese mismo día en Fase de Alerta --Situación Operativa 0-- debido al eclipse solar.

La dirección del Platecam ha decretado la desactivación de este Plan vista la evolución favorable y valorada la situación tras la finalización del fenómeno solar. En total, se han contabilizado 18 incidencias, relacionadas principalmente con mareos o malestar general, debido al intenso calor, o consultas por haber visionado el eclipse sin protección.

La provincia que más incidencias acumuló fue Guadalajara con 12, seguida de Cuenca con cuatro, y en Toledo y Albacete se registró un incidente en cada una de ellas, ha informado la Junta en un comunicado.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se habían previsto distintas actuaciones, coordinadas a través de la activación del Platecam, destinadas a garantizar la seguridad y protección de todos los ciudadanos que se desplazaron a los puntos de observación del eclipse, en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

También se reforzó el Servicio de Emergencias 112 para la recepción de las llamadas de los ciudadanos y garantizar la capacidad de comunicaciones, para prevenir posibles situaciones de picos de llamadas. A este respecto, desde la Dirección General de Protección Ciudadana se movilizaron teléfonos satelitales en Cuenca, Guadalajara y Sigüenza, con el fin de asegurar las comunicaciones con los centros de mando.

Por lo que respecta al ámbito sanitario, desde la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS), junto con las Gerencias de Atención Integrada de Guadalajara y Cuenca, se había realizado una valoración de las necesidades asistenciales, estableciendo un Dispositivo Sanitario de Riesgo Previsible (DRP), que se suma al operativo sanitario ordinario.

También conviene recordar que desde la Consejería de Desarrollo Sostenible se realizó un estudio de los puntos de observación y se establecieron zonas de exclusión, ante el riesgo alto o extremo de incendios forestales, por lo que se prohibió temporalmente la entrada, circulación, parada y estacionamiento de vehículos a motor en los tramos de pistas forestales y accesos al medio natural, en distintos municipios de las provincias de Cuenca y Guadalajara, desde las 00.00 horas del 11 de agosto, hasta las 23.59 horas del día 13 de agosto.

Como se había informado durante estos días, la mitad norte de la provincia de Cuenca y toda la de Guadalajara eran dos de las zonas de España donde la visibilidad del eclipse sería total, por lo que se esperaba una concentración masiva de personas en ambas provincias.

Ante la activación del Platecam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se procedió a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que pudieran establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimasen oportunas ante esta situación.

También se envió un mensaje ES-Alert a la población de toda la Comunidad Autónoma dando traslado de una serie de consejos y recomendaciones para un correcto y adecuado comportamiento en esta jornada de observación del eclipse, y en aras del beneficio del conjunto de la ciudadanía.