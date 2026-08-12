El eclipse oscurece C-LM con miles de asistentes en varios de los espacios más privilegiados para verlo

Un grupo de personas disfrutan de la visión del eclipse en Villalba del Rey (Cuenca). - MATEO LANZUELA/EUROPA PRESS

GUADALAJARA/CUENCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decenas de miles de personas, tanto vecinos como turistas, han acudido a diversos puntos de Castilla-La Mancha para contemplar es espacios privilegiados el fenómeno astronómico que ha captado la atención de todo el país.

Las provincias de Guadalajara y Cuenca han ofrecido muchos de los mejores escenarios para contemplar el fenómeno atronómico contemplable por primera vez desde 1912. Un oportunidad que no han dejado pasar, ya sea desde los espacios habilitados por ayuntamientos, como desde cualquier con suficiente visibilidad.

El evento astronómico, que se ha podido ver en su totalidad en las dos provincias, comenzaba sobre las 19.37 horas de este miércoles, llegando a su culminación a las 20.32 horas, con poco más de un minuto para disfrutar del oscurecimiento total.

En Guadalajara, se han habilitado un total de 17 puntos de observación oficiales, además de la sede oficial del seguimiento del eclipse solar total, situada en el Observatorio de Yebes. Una oportunidad que, más allá de las numerosas autoridades que se han dado cita, también han aprovechado los vecinos del municipio.

La capital también ha disfrutado de una vista excepcional, con varios espacios como la avenida de Aguas Vivas, donde se ha realizado la convocatoria oficial, o el Parque Fuente de la Niña. "Muchísima suerte poderlo vivir aquí cerca de casa", reconocía una vecina de la capital alcarreña, acompañada de su familia, en este último emplazamiento. "Ha sido un momento bonito estar en familia y poder compartirlo, sobre todo en este paraje, ha sido espectacular", afirmaba su madre.

No faltaban los profesionales de la fotografía y la imagen que aprovechaban la ocasión para retratar el momento. "Quería hacer algo un poco icónico", reconocía Borja, profesional de la imagen, con su equipo desplegado.

En la provincia de Cuenca, han sido 9 los espacios habilitados por las administraciones para contemplar el fenómeno astronómico, aunque se ha podido disfrutar del oscurecimiento total desde un total de 128 municipios.

Entre ellos Huete, donde el castillo de la localidad ha atraído a centenares de personas pertrechadas con sillas de camping. Muchos vecinos del municipio y de pueblos cercanos que han reconocido que no se podía perder el primer eclipse total "en más de 100 años". Y no solo vecinos de la localidad, sino numerosas personas llegadas desde provincias que no han contado con la oportunidad de disfrutarlo por completo.

"En Toledo no teníamos visibilidad del 100% y había estado mirando sitios que sí la tenían como Guadalajara, Segovia, pero mi pareja ha propuesto venir a Huete, así que con muchas ganas de verlo desde aquí que es precioso", afirmaba en este sentido una turista llegada desde la capital castellanomanchega.

Al igual que en Guadalajara, no faltaban los profesionales de la imagen dispuestos a aprovechar la oportunidad de inmortalizar un evento único. "Es una ilusión poderlo fotografiar, la verdad que es una pasada", declaraba el fotógrafo Jesús Moreno. "Espero captar lo más bello del eclipse que es la parte total", añadía.

En Cuenca capital, personas de todas las edades se daban cita en las laderas del Cerro del Socorro para ver un evento único. Muchos de los más pequeños han acudido con una máscara realizadas decoradas rodeando las gafas oscurecidar repartidas por administraciones e instituciones. "Las hemos hecho con el abuelo", han afirmado dos jóvenes asistentes, mientras que este reconocía que había visto la idea para reforzar la protección de los ojos de las más pequeñas en un vídeo de internet.

En el instante en el que culminaba el eclipse la personas asistentes no han podido evitar arrancar en un aplauso entusiasmado, al tiempo. "¡Ahora, ahora, 10 segundos sin gafas!", exclamaban algunos de los asistentes.

"Es una lástima que haya sido tan breve, pero de verdad no me lo imaginaba así, ha sido espectacular", ha reconocido uno de los asistentes, subrayando la visión de "la corona solar".

Así concluía el evento astronómico en Castilla-La Mancha, una región que podrá disfrutar nuevamente de un fenómeno astronómico de forma especialmente privilegiada el 28 de enero de 2028, con el eclipse anular de Sol que podrá contemplarse en su totalidad en puntos de las cinco provincias.