C-LM destaca el ahorro de más de 1,2 millones de euros en gasto farmacéutico "sin afectar a los resultados clínicos"

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Alberto Jara. - JCCM

TOLEDO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha destacado que Castilla-La Mancha ha logrado desacelerar el crecimiento del gasto farmacéutico incluso en un contexto de incorporación de nuevos tratamientos, gracias a estrategias de optimización terapéutica como el posicionamiento de biosimilares o la revisión de tratamientos, que han generado ahorros superiores a 1,2 millones de euros sin afectar a los resultados clínicos.

Así lo ha destacado el director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Alberto Jara, durante la inauguración de la XX Jornada Científica de la Sociedad Castellano-Manchega de Farmacia Hospitalaria (SCMFH), que se celebra en Toledo y reúne a profesionales de toda la región.

En un contexto marcado por la incorporación constante de innovación terapéutica y la creciente complejidad de los tratamientos, el responsable del Sescam ha subrayado que "la farmacia hospitalaria ha dejado de ser un ámbito exclusivamente técnico para convertirse en una pieza estratégica del sistema sanitario".

Durante su intervención, el director gerente ha incidido en la evolución del modelo farmacéutico regional hacia un enfoque centrado en los resultados en salud, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Ya no gestionamos solo medicamentos, gestionamos valor en salud", ha señalado, destacando que cada decisión en torno al medicamento tiene un impacto directo en la calidad asistencial, la equidad en el acceso a los tratamientos y la sostenibilidad del sistema.

INNOVACIÓN TERAPÉUTICA

Uno de los ejes centrales del modelo es la capacidad de gobernar la innovación terapéutica. "La innovación no se improvisa, se gobierna", ha afirmado el director gerente, quien ha defendido la necesidad de evaluar, priorizar y monitorizar la incorporación de nuevos tratamientos en función del valor que aportan.

Para ello, el Sescam está reforzando herramientas que permiten una mejor toma de decisiones, como sistemas de información más robustos o la evaluación continua de resultados en salud.

Entre las actuaciones desarrolladas, destaca la puesta en marcha de un repositorio centralizado de información de medicamentos que permite homogeneizar el catálogo farmacoterapéutico, mejorar la coordinación entre niveles asistenciales y evaluar de forma continuada el impacto de los tratamientos.

El modelo también apuesta por mejorar la calidad de la prescripción y reducir la variabilidad clínica mediante sistemas de apoyo a la decisión.

Herramientas como el Sistema Inteligente de Ayuda a la Decisión Clínica permiten a los profesionales sanitarios tomar decisiones más informadas y seguras, contribuyendo a mejorar la calidad asistencial y la seguridad del paciente.

Asimismo, proyectos como 'Mi Salud Digital' o el desarrollo del pastillero digital están reforzando la continuidad asistencial y el seguimiento de los tratamientos.

La transformación digital constituye otro de los pilares de este modelo, especialmente relevante en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, caracterizada por su extensión territorial y dispersión poblacional.

En este sentido, el director gerente ha destacado que la digitalización permite avanzar hacia un sistema más integrado, con mayor conexión entre niveles asistenciales y una mejor utilización de la información clínica, contribuyendo así a garantizar la equidad en el acceso a la atención sanitaria.

Finalmente, el responsable del Sescam ha puesto en valor el papel de la farmacia hospitalaria como "una pieza clave del sistema sanitario", al contribuir de forma directa a la toma de decisiones clínicas, la seguridad del paciente, la sostenibilidad del sistema y la generación de conocimiento.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir apostando por un modelo sanitario público, innovador, sostenible y centrado en las personas", ha concluido.

EXÁMENES OPE

Por otra parte, y a preguntas de los medios de comunicación, el director gerente del SESCAM ha valorado el desarrollo de las pruebas selectivas correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo 2023 y 2024, que continúan avanzando con normalidad en su fase de exámenes.

Se trata de "una de las convocatorias más importantes en la historia del servicio de salud regional, con un total de 5.381 plazas y cerca de un centenar de categorías profesionales, lo que refleja el alcance y la ambición del proceso".

El gerente ha destacado que, tras el inicio de las pruebas el pasado 28 de febrero, el proceso afronta ya su penúltimo fin de semana, con más de 15.600 aspirantes convocados, entre ellos la categoría de Celador/a, la más numerosa, con más de 10.000 aspirantes.

Asimismo, ha subrayado que el desarrollo de los exámenes se está produciendo con total normalidad, sin incidencias relevantes y con una excelente coordinación, lo que, según ha señalado, constituye "un motivo de orgullo", tanto por el buen funcionamiento organizativo como por el impacto que esta oferta tiene en la consolidación del empleo y la reducción de la temporalidad en el sistema sanitario público regional.

"Estamos muy orgullosos desde el punto de vista cuantitativo, por el impacto que tiene en la consolidación de empleo para los trabajadores y la disminución de la temporalidad y sobre todo desde el punto de vista cualitativo porque todo está transcurriendo dentro de la normalidad, sin grandes incidencias, con una excelente coordinación", ha subrayado.