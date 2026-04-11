C-LM destaca el reconocimiento Geacam: "Es uno de los mejores dispositivos de lucha contra incendios del mundo"

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, participan en el acto institucional del 20 aniversario de la empresa pública Geacam. - JCCM

CUENCA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado el reconocimiento internacional que tiene, a día de hoy, la empresa pública Geacam, que se ha convertido "en uno de los mejores dispositivos de lucha contra incendios forestales del mundo" y ejemplo para otras comunidades autónomas "que aspiran a tener un dispositivo como el que tenemos".

Durante la celebración de este aniversario en Cuenca, donde se han dado cita medio millar de trabajadores llegados de las cinco provincias, ha señalado que el valor de Geacam está en su eficacia en la extinción de incendios, pero también en la prevención que ha supuesto una inversión, hasta la fecha de 600 millones de euros para actuar en 144.000 hectáreas de superficie forestal en la región.

A esto se suma, tal y como ha enumerado, el papel que han tenido sus trabajadores en otros momentos críticos de la historia reciente como en la gestión de emergencias como inundaciones, temporales, crisis sanitarias o episodios climáticos extremos que se presentan, como han sido el COVID, Filomena o las distintas DANAS. Además, a lo largo de estos 20 años de vida de la empresa pública han sido un elemento clave para fijar población en el medio rural.

EL MEJOR MOMENTO DE SU HISTORIA

Según informa el Gobierno regional, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha afirmado que Geacam atraviesa "el mejor momento de su historia, cuando se cumplen veinte años de su creación, gracias a la consolidación del empleo, la estabilidad de su plantilla y el fortalecimiento de su papel como servicio público esencial y todo ello gracias a la apuesta decidida del Gobierno de Castilla-La Mancha por la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de los servicios públicos en el medio rural".

Durante el acto conmemorativo del 20º aniversario, la consejera ha subrayado la evolución positiva y sostenida de esta empresa, que ha pasado de una estructura inicial limitada a convertirse en un instrumento público sólido, con 2.500 trabajadores, profesionalizado y operativo los 365 días del año, especialmente en ámbitos como la prevención de incendios forestales, la gestión de emergencias y la protección del medio natural.

Como ha señalado Mercedes Gómez "la consolidación del empleo ha sido la clave del nuevo modelo", recordando que actualmente tres de cada cuatro trabajadores y trabajadoras cuentan con empleo fijo, lo que garantiza "continuidad, experiencia acumulada y mayor eficacia del servicio. Invertir en estabilidad es invertir en prevención y en calidad", ha asegurado.

En este contexto, la consejera ha remarcado el papel de la empresa pública como motor de empleo en el medio rural, "generando oportunidades laborales estables y contribuyendo de forma directa a la fijación de población en zonas especialmente sensibles desde el punto de vista demográfico. Apostar por Geacam es hacerlo también por nuestros pueblos", ha afirmado.

Gómez también ha puesto en valor las mejoras laborales impulsadas en los últimos años, como el convenio colectivo propio, el reconocimiento profesional de los bomberos y bomberas forestales, la mejora de complementos salariales, la regulación de la jornada y los avances en derechos sociales, además del novedoso plan de igualdad y conciliación. "Estas conquistas responden a una voluntad política clara de dignificar y reforzar el empleo público", ha dicho.

Como dato importante ha destacado que en los últimos 10 años (2015-2025) ha pasado de un presupuesto de explotación de 53 millones a casi 117 millones, 63,6 millones más. Y en este año 2026 el presupuesto de explotación es de 121 millones, 67,8 millones más que en 2015.

"Seguiremos fortaleciendo esta empresa pública porque es una pieza clave para afrontar los efectos del cambio climático, reforzar la prevención y garantizar empleo de calidad en el medio rural. Geacam es presente, pero, sobre todo, es futuro", ha concluido.

RECONOCIMIENTOS EN EL 20 ANIVERSARIO

Durante el evento, se han entregado varios reconocimientos a distintos colectivos que forman parte de Geacam que han destacado por su labor durante estos 20 años. Así se ha reconocido a los bomberos y bomberas forestales, emisoristas y al cuerpo de agentes medioambientales.

Asimismo, se ha reconocido al centro de formación Albaladejito por su colaboración en multitud de ámbitos; al Centro Operativo Regional del dispositivo Infocam; y a las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF).

También a distintas personas que han cumplido 20 años trabajando en la empresa como Mª Eugenia Benita, Carmen Rodríguez, Rafael García, Rocío Soria, Eva Casas y Luis Miguel Solano. Y a José Ignacio Nicolás, por su contribución y apoyo a la creación de la empresa pública cuando ocupaba el cargo director general de Política Forestal en el momento de su creación.