C-LM destina 21 millones más en ayudas al establecimiento de jóvenes a la agricultura y a mejorar explotaciones agrarias

Archivo - Melón, cultivos, campo, agricultura, agrario, PAC - JCCM - Archivo

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Desarrollo Rural ha incrementado en 21 millones de euros el crédito previsto para las ayudas para el año 2026 al establecimiento de jóvenes a la agricultura y a las inversiones para la mejora y/o modernización en explotaciones agrícolas y ganaderas de los jóvenes que se establezcan simultáneamente, en el marco de la intervención 6961.1 y 6841.2 del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 de Castilla-La Mancha.

Así consta en la resolución de dicha dirección general que publica en su edición de este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y recoge Europa Press, en la que se recuerda que fue en diciembre de 2025 cuando se convocaron para este ejercicio dichas ayudas, con un presupuesto inicial de 23.388.000 euros y de 7.345.807,58 euros para la realización de inversiones para la mejora de sus explotaciones.

"Esta convocatoria de ayudas ha tenido una gran acogida en el sector por lo que el número de solicitudes ha superado el crédito inicialmente dispuesto", reconocen desde Desarrollo Rural, que ha decidido incrementar el crédito en una cuantía adicional estimada de 21 millones de euros en cómputo total para las dos intervenciones, tal y como recogen las bases de la propia convocatoria.

"Debido a la importancia que tiene esta convocatoria para cumplir los hitos comprometidos por la región en cuanto a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, y las inversiones para la mejora y/o modernización en explotaciones agrícolas y ganaderas son necesarias para afianzar estos procesos. Con el objetivo de garantizar la máxima ejecución de fondos del Programa y puesto que existen un número de solicitudes que cumplen los requisitos para ser subvencionables y de otra manera sería resueltas de manera desfavorable por falta de presupuesto se ve necesario proceder al incremento de presupuesto previsto", explica.

El nuevo montante de las ayudas será financiado con cargo a los créditos presupuestarios de los ejercicios 2027, 2028 y 2029 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo deberá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: www.jccm.es.