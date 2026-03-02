C-LM destina 98.500 euros a Cruz Roja para actuaciones de urgencias y emergencias, un 62% más que en 2021

El Gobierno de Castilla-La Mancha y Cruz Roja refuerzan su colaboración. - JCCM

TOLEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y Cruz Roja han reforzado su colaboración en materia de asistencia ante situaciones de urgencias y emergencias, mediante la firma de un nuevo convenio de colaboración orientado a proporcionar apoyo logístico y una correcta utilización de los recursos humanos y materiales de ambas entidades. El nuevo convenio cuenta con una subvención de 98.500 euros para el año 2026 por parte de la Junta de Comunidades, lo que supone un incremento del 64,2% con respecto al año 2021.

El acuerdo ha sido suscrito recientemente entre el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; y el presidente de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, Jesús Esteban; quienes han estado acompañados por el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; y el coordinador autonómico de Cruz Roja, Jesús Rodríguez, ha informado la Junta en nota de prensa.

Mediante este convenio se pretende dar respuesta a las necesidades de la población ante situaciones de urgencia y emergencia, tales como atención en caso de evacuación por incendios forestales o apoyo psicosocial a víctimas de emergencias.

De esta forma, Cruz Roja asume una serie de compromisos para actuar en el marco de situaciones extraordinarias, como es el caso de la activación de un plan de protección civil de ámbito autonómico. En concreto, se compromete a ofrecer un apoyo logístico centrado en la distribución de productos básicos de higiene y limpieza, limitada a 300 unidades en un periodo máximo de tres días.

El convenio también contempla la instalación, organización y gestión de áreas de albergue provisional y asistencia social, que se ubicarán en instalaciones cerradas con la suficiente confortabilidad, donde se podrá atender hasta 300 personas durante un periodo máximo de tres días, prorrogables por causas justificadas y previo acuerdo de las partes.

En materia de comunicaciones, será objeto de financiación el apoyo que preste esta organización en la gestión de la emergencia con el despliegue de capacidades tecnológicas (centralita, teléfonos móviles, red informática, radiocomunicaciones, entre otros) y de personal propio, ampliando y complementando las capacidades de coordinación en el lugar de los hechos. El tiempo de respuesta de los medios no será superior a ocho horas desde el momento de la solicitud formal.

Otras de las actividades financiables será la colaboración de Cruz Roja en acciones de localización de personas desaparecidas y/o perdidas en medio terrestre, con un tiempo de respuesta que, en este caso, no será superior a 12 horas desde el momento de la solicitud formal del 1-1-2, tras el requerimiento previo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; así como la prestación de apoyo sanitario (vehículos, personal y material), a requerimiento de la dirección de un plan de protección civil, cursada desde el Servicio de Emergencias.

ASISTENCIA PSICOSOCIAL A LAS VÍCTIMAS

Cruz Roja asume también el compromiso de proporcionar asistencia psicosocial a las víctimas, sus familiares y grupos operativos que actúen en situaciones de urgencia en los supuestos de activación de planes de emergencia, accidentes con múltiples víctimas o cuando se vean implicados menores, también accidentes laborales o de otro tipo con al menos un fallecido, que generen un especial impacto social e incendios urbanos y forestales, cuando el número de personas fallecidas o desaparecidas sea superior a dos.

También cuando se produzcan muertes como consecuencia de explosiones o actos de terrorismo, ante secuestros o desapariciones de personas, intentos de suicidio o suicidios consumados y en los casos de violencia de género, y, en general, en otros tipos de violencia en los que exista presencia de menores como testigos de los hechos.

La formación en emergencias de todos los intervinientes bajo la coordinación de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, es otro de los aspectos clave que recoge este convenio, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para llevar a cabo este acuerdo se desarrollarán los protocolos operativos correspondientes, encaminados a lograr la máxima respuesta, disminuyendo los riesgos para la vida de las personas y sus bienes, organizar de manera eficiente el trabajo de quienes llevan los procedimientos a la práctica y garantizar una adecuada atención de auxilio.

ACTIVIDAD DE CRUZ ROJA EN EL 112

En el año 2025, Cruz Roja ha colaborado activamente con el Servicio de Emergencias 1-1-2, especialmente con la activación del Pricam (Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por inundaciones en Castilla-La Mancha) por las intensas lluvias y desbordamientos de ríos y arroyos en varios puntos de la región durante el mes de marzo. También en la activación del Platecam (Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha) por la interrupción de suministro eléctrico que afectó a toda la Comunidad Autónoma en abril, asistiendo a pasajeros de varias líneas de tren. Del mismo modo, ha prestado asistencia en varios incendios durante ese año.

En este 2026, también se ha colaborado con el desplazamiento del equipo especial de albergue a la ciudad de Talavera de la Reina, que se vio afectada en el contexto de la activación del Pricam durante el pasado mes de febrero.

También ha participado en varios simulacros en 2025, coordinados por la Dirección General de Protección Civil, como son la activación del Platecam en Yebes (Toledo), el Pricam en Almansa (Albacete), el Platecam en el aeropuerto de Albacete, Pricam en Alcaudete de la Jara (Toledo), el PEEP en Repsol Butano en Puertollano (Ciudad Real) o el Platecam en Villanueva de la Jara (Cuenca).

Del mismo modo, ha realizado intervenciones de asistencia psicológica a víctimas, familiares y grupos operativos involucrados en situaciones de emergencia. Entre los años 2019 y 2025 han atendido cerca de 250 incidentes tras ser activados los protocolos desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112. Los casos de suicidios, accidentes laborales o de tráfico, todos ellos fallecimientos inesperados y traumáticos para sus familiares, son los principales incidentes atendidos por este servicio.