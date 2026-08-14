C-LM destina más de 400.000 euros a la rehabilitación de la CM-4017 entre Retuerta del Bullaque y Horcajo de los Montes

Rehabilitación de la CM-4017 entre Retuerta del Bullaque y Horcajo de los Montes. - JCCM

CIUDAD REAL 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está ejecutando obras de rehabilitación del firme en la carretera CM-4017, en el tramo comprendido entre Retuerta del Bullaque y Horcajo de los Montes, con una inversión superior a los 400.000 euros.

Una actuación que, según el director general de Carreteras, David Merino, "permitirá mejorar las condiciones de circulación y seguridad en una vía fundamental para las comunicaciones de la comarca y para el acceso al Parque Nacional de Cabañeros", según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Merino ha recordado que "el pasado año se ejecutaron obras de emergencia que supusieron una inversión superior a 210.000 euros; posteriormente, y tras los daños ocasionados por las lluvias de la pasada primavera, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha una primera fase de rehabilitación del pavimento en cinco kilómetros de la carretera, con una inversión que supera los 400.000 euros".

Además, el responsable de Carreteras del Gobierno regional ha avanzado que "está prevista una segunda fase de la actuación durante el próximo mes de septiembre, con la que se completarán las mejoras necesarias en esta infraestructura viaria".

Las obras comenzaron el pasado 30 de julio y se desarrollarán durante todo el mes de agosto, incluyendo también la reposición de las marcas viales en una carretera que como ha destacado Merino "desempeña un papel clave para la movilidad de esta zona de la provincia de Ciudad Real, ya que constituye uno de los principales accesos al Parque Nacional de Cabañeros y atraviesa parte de este espacio natural protegido".

COMPROMISO CON LA MEJORA DE LA RED VIARIA

El director general de Carreteras ha destacado que "la rehabilitación de la CM-4017 se enmarca en la apuesta del Gobierno regional por la conservación y mejora de las carreteras autonómicas. En la actual legislatura se han invertido 11,8 millones de euros en la mejora de 133 kilómetros de carreteras regionales en la provincia de Ciudad Real".

Además, ha recordado "desde el año 2015, la inversión acumulada en la red viaria autonómica de la provincia alcanza los 55,8 millones de euros, permitiendo actuar sobre un total de 519 kilómetros de carreteras regionales".