C-LM ha destinado en lo que va de año alrededor de dos millones en actuaciones en centros educativos en zonas rurales - JCCM

CUENCA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado en lo que va de año alrededor de dos millones de euros en actuaciones en centros educativos de zonas rurales.

Así lo ha señalado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante su asistencia anoche a la actividad 'Living rural' que ha tenido lugar en la localidad conquense de Villares del Saz y donde ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Jorge Hermosilla; la diputada regional, Paloma Jiménez y la coordinadora de Cultura en la provincia, Yolanda Rozalén, ha informado la Junta en nota de prensa.

Amador Pastor ha indicado que son pequeñas actuaciones que están sirviendo para adecuar espacios, sustituir carpinterías, renovar sistemas de fontanería o algunas adquisiciones de material por parte de los centros educativos y que forman parte de la partida de 384 millones de euros que el Gobierno de Castilla-La Mancha contempló en los presupuestos de 2026 para destinar en zonas despobladas en el área de Educación.

Tal y como ha explicado Pastor, estas actuaciones se suman a las grandes obras que se están realizando por toda la región en otros centros más los 146 convenios suscritos con entidades locales para la apertura de escuelas infantiles que han permitido crear 3.761 plazas en la etapa de 0-3 años.

"Para mantener e incrementar población en zonas rurales es clave la apuesta por los servicios públicos y en eso estamos trabajando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha" ha señalado el consejero y, precisamente, ha puesto como ejemplo que desde que se puso en marcha la Ley de Despoblación que impulso el Ejecutivo autonómico, la población en la comarca de Villares del Saz se ha incrementado en un cinco por ciento y asciende hasta un 13,5 por ciento en el caso de la propia localidad.

En este sentido, Amador Pastor ha puesto en valor que en lo que llevamos de legislatura las inversiones del Gobierno regional en esta localidad superan ya los tres millones de euros en las diferentes áreas de gestión.

El Festival 'CLM Living Rural' ha llegado a Villares del Saz en la provincia de Cuenca con una programación gratuita y pensada para todos los públicos con el objetivo de llevar cultura, música y gastronomía a los municipios de Castilla-La Mancha.

En el caso de la provincia de Cuenca este festival pasará las próximas semanas por las localidades de Villalba de la Sierra y Santa María de los Llanos que se sumarán a las actividades ya celebradas en Villares del Saz y Villarta.

'ARMONÍA DISCORDANTÉ' DE ISABELLA RAGO

Previa a su visita a la actividad 'Living Rural', el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha asistido a la inauguración de la exposición 'Armonía discordanté' de la artista venezolana pero afincada en Cuenca, Isabella Rago.

Esta muestra, que podrá verse en Villares del Saz durante todo el mes de julio, reúne una serie de obras en las que la artista utiliza las formas, el color y la textura para expresar emociones y vivencias.