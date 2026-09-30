C-LM destinará en 2027 más de 219 millones al Tercer Sector en diferentes convocatoria, un 7,6% más que el año anterior

II Congreso de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha - PIEDAD LOPEZ

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de Castilla-La Mancha para el próximo año 2027 contarán con un montante total de 219 millones de euros destinados al Tercer Sector castellanomanchego, lo que supondrá un incremento del 7,6 por ciento respecto al año anterior.

Así lo ha avanzado este miércoles el presidente regional, Emiliano García-Page, durante su intervención en la inauguración del II Congreso de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, en el que ha sido merecedor de un galardón por parte de esta organización.

Para el jefe del Ejecutivo autonómico, el Tercer Sector representa "esa conciencia de la sociedad" que decide no solamente votar sino también implicarse. "Familias que se organizan porque creen que el problema de sus hijos o de sus familiares es el más grave, y sobre todo familias que se implican generacionalmente".

Ha destacado García-Page que el Tercer Sector esté conformado por colectivos sociales que deciden no estar cruzados de brazos. "Sois el mejor o uno de los mejores ejemplos de esa sociedad organizada, vertebrada y viva que realmente necesitamos", ha añadido.

En este punto, ha ensalzado la forma en la que su Gobierno intenta hacer las cosas, como es hablando y conversando "en esa mesa del diálogo civil". "Casi todos los problemas se terminan arreglando hablando". "Hay que escuchar mucho", ha agregado.

"El 90 por ciento de las soluciones a los problemas vienen de escuchar al que tiene los problemas, por una razón de inteligencia, ya que el que tiene el problema normalmente ha pensado más que nadie en cómo arreglarlo. Por tanto, hay que escuchar mucho más de lo que se habla, y más si se habla sin saber lo que se quiere decir", ha manifestado.

LEY DEL TERCER SECTOR

Por su parte, el presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, ha recordado que la Ley regional del Tercer Sector nacida en 2020, una época que ha considerado "muy complicada" en la antesala del covid.

"Fuimos construyendo ese avión en pleno vuelo, que era cómo afrontamos el seguir apoyando a la gente que más lo necesita desde el confinamiento", ha manifestado, para agregar que a esa ley le sucedió el decreto que regulaba el diálogo civil en Castilla-La Mancha y que ha considerado "una herramienta básica".

En este sentido, ha apuntado que se trata de "una flor un tanto delicada". "Viendo cómo está nuestro entorno político y otras comunidades autónomas, es algo que tenemos que seguir fortaleciendo y manteniendo, porque el diálogo civil para nosotros ha sido fundamental", ha detallado.

Finalmente, ha concluido agradeciendo y poniendo en valor que desde la Mesa del Tercer Sector se hayan puesto de acuerdo sus ocho entidades en los reconocimientos que se han entregado en este Congreso y que, además de a García-Page, han sido para la Universidad de Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha Media y la Plataforma Estatal del Tercer Sector.