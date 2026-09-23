C-LM destinará 8,8 millones a apoyar a productores agroganaderos ante el encarecimiento de fertilizantes y combustibles

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán. - JCCM

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha anunciado que Castilla-La Mancha recibirá 8,8 millones de euros de los 50,1 millones que corresponden a España de la reserva de agrícola de la Unión Europea, y que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para que habilite ayudas complementarias a las del Gobierno.

Con esta asignación, el consejero ha explicado que su Departamento está ya trabajando en una doble línea de actuación. Por un lado, apoyar la adquisición de fertilizantes y, por otro, la de combustible para paliar el sobrecoste que están soportando agricultores y ganaderos, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En lo que respecta a los fertilizantes, Julián Martínez Lizán ha explicado que se quiere corregir una situación que ha dejado fuera de las ayudas estatales a los jóvenes agricultores que se incorporaron a la actividad a partir de 2025, es decir, que hayan hecho la PAC por primera vez en 2026.

En Castilla-La Mancha hay aproximadamente 1.000 jóvenes agricultores que han hecho ese inicio de actividad "y creemos justo que se les ayude por la adquisición que han tenido que realizar de fertilizantes con sobrecostes, más aún cuando estamos totalmente comprometidos con apoyar al relevo generacional", ha indicado el consejero. También se apoyaría a aquellos agricultores que tienen una explotación por primera vez en 2026 y que la tienen registrada en el Registro de Explotaciones autonómico.

En segundo lugar, el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere ayudar al sector apícola que también ha quedado fuera de las ayudas para la adquisición de combustible "y por tanto, vamos a ver qué posibilidades de apoyo tenemos. Este es nuestro compromiso con los apicultores profesionales que ejercen una actividad imprescindible para la agricultura y la sociedad en general, ya que su actividad fomenta la biodiversidad, la polinización y la producción de alimentos de alta calidad, sin embargo, no han accedido los apoyos estatales y también están sufriendo un sobrecoste energético en sus explotaciones".

Por último, y para el conjunto del sector, la Consejería estudia el diseño de una ayuda para compensar parte del sobrecoste soportado por agricultores y ganaderos en la adquisición de combustible, a la que destinará la mayoría de estos fondos. Con el fin de que estas ayudas lleguen cuanto antes, y teniendo en cuenta que el 28 de febrero de 2027 tienen que estar pagadas, el Gobierno regional quiere articular una forma de pago "flexible y simple y nuestra intención es aplicar una subvención directa".

Para ello, la propuesta es vincular esta ayuda a las concesiones que se hace a los agricultores profesionales, en la devolución del gasóleo agrícola que han solicitado al Ministerio de Hacienda en la última campaña. Con este objetivo, la Consejería ha mantenido ya contactos con la Delegación del Gobierno, a la que ha agradecido el trabajo que ya está realizando para agilizar este proceso el máximo posible y ofrecer esa ayuda que, "aunque no compense toda la subida, puede ser un alivio para la economía de agricultores y ganaderos".

Con esta actuación, el Gobierno regional reafirma su compromiso con el sector agrario y ganadero de Castilla-La Mancha, movilizando todos los recursos disponibles para contribuir a mantener la rentabilidad de las explotaciones y aliviar el impacto económico derivado del aumento de los costes de producción.