C-LM determina los domingos que podrán abrir los comercios durante el año 2027

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TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha ha publicado una orden con la que determina los domingos y festivos autorizados para la apertura al público de establecimientos comerciales durante el próximo año 2027.

En concreto, esos días autorizados son los domingos 3 de enero, 10 de enero, 2 de mayo, 27 de junio, 31 de octubre, 28 de noviembre, 5 de diciembre, 12 de diciembre, 19 de diciembre y 26 de diciembre, además del jueves 25 de marzo y el lunes 31 de mayo.

Esta decisión ha sido tomada previa audiencia al Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha, al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha, a la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha y demás organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la región.