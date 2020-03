C-LM diseña un nuevo plan de acción en residencias socio-sanitarias frente al coronavirus

Fernández Sanz insiste en que hay datos con tendencia "esperanzadora"

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha avanzado las líneas maestras del nuevo plan de acción en residencias socio-sanitarias y de mayores de la Comunidad Autónoma, donde ya hay 577 contagiados y 271 fallecidos.

Tal y como ha explicado, desde el viernes 13 de marzo se ha dispuesto un plan de contingencia que incluyó la creación de seis equipos asistenciales compuestos de un geriatra, enfermera y conductor que de lunes a domingo dan apoyo al personal sanitario de las residencias y cuyas funciones son hacer una clasificación o triaje de pacientes según su situación funcional, calidad y esperanza de vida; proporcionar un tratamiento individualizado para cada tipo de paciente o facilitar el tratamiento farmacológico antiviral de uso hospitalario aquellos subsidiarios del mismo.

Entre estas funciones, también contemplan facilitar la canalización de pacientes que requieran hospitalización, e impulsar la organización de las medidas para prevenir, limitar y superar los brotes de casos en una residencia, ha informado la Junta en nota de prensa.

Ahora se han sectorizado aquellas residencias que tienen casos positivos en gran número, que pasan a denominarse Centros de Supervisión Sanitaria Continuada. Otras, denominadas Residencias en Transición, que albergan personas con sintomatología, pero que no han desarrollado la enfermedad y por último y siguen siendo la gran mayoría, las residencias de atención socio-sanitaria ordinaria.

El consejero de Sanidad ha explicado que, ante el elevado número de personas mayores afectadas por los efectos de la pandemia, se ha diseñado este plan con el objetivo de que las personas más vulnerables y frágiles, entre los que se encuentran los mayores, pero también discapacitados y personas con trastorno mental, sean atendidas en un dispositivo socio-sanitario integral que cubra todas sus necesidades.

Para ello se ha tenido en cuenta el perfil de los pacientes que se van a beneficiar de este dispositivo, los recursos materiales necesarios y las necesidades estructurales, así como el aprovechamiento de los servicios que ya existen en estos centros como la cocina, limpieza, y lavandería.

PERSONAS BENEFICIARIAS

Como personas beneficiarias, se encuentran aquellas ingresadas que proceden de una Residencia y que no precisan asistencia hospitalaria pero no pueden volver a la residencia de origen porque la Residencia de origen no tiene posibilidad de prestarle asistencia o cuidado.

También personas ingresadas que proceden de su domicilio, que no precisan asistencia hospitalaria pero que no pueden volver a su domicilio particular porque no reúne las condiciones necesarias de aislamiento o su situación familiar, personal, de cuidados ha cambiado y no tienen posibilidad de cuidados

Además, pacientes que proceden de residencias, que han sido atendidas en urgencias, que no precisan asistencia hospitalaria y no pueden volver a la residencia de origen.

De otro lado, personas vulnerables, frágiles que viven en su domicilio y por causa de esta pandemia, se han quedado solos o sus cuidadores están ingresados o han fallecido; además de residentes que enferman por esta pandemia y que no precisan atención hospitalaria.

ACCIONES

Hasta la fecha, se han evaluado cien dispositivos entre residencias de mayores, viviendas tuteladas, Centros de Atención a la discapacidad entre otros. Se ha establecido una sectorización en la distribución de residentes y se han evacuado a las personas que lo necesitaban. Se ha procedido a la desinfectación de estancias y se han apoyado con profesionales sanitarios en aquéllas que se ha estimado conveniente.

Además, se ha procedido a la intervención de dispositivos socio-sanitarios con el objetivo de dotarlos de profesionales sanitarios, material y todo lo necesario para acoger personas que lo necesiten de los perfiles que se han mencionado anteriormente.

Se ha procedido además a la formación a profesionales de Residencias en la Protección Individual y dotación de equipos de Protección Individual.

A ello se suma la creación y refuerzo de los equipos de valoración de dispositivos socio-sanitarios existentes activados desde Atención Primaria.

Por último, se ha creado una Red de apoyo al Plan, en la que intervienen las Delegaciones Provinciales de Sanidad y Bienestar Social, la Dirección General de Salud Pública, la Dirección General de Planificación y Ordenación Sanitaria y la Gerencia del Sescam con Coordinadores provinciales y un Coordinador Regional en el ámbito operativo.

RESULTADOS

El consejero ha dado a conocer que se gestionan diariamente más de 100 situaciones diferentes diarias, individualizadas, con el objetivo de utilizar el recurso adecuado y adaptado a las necesidades de las personas.

Para finalizar, Fernández Sanz ha explicado que en este momento se dispone de alrededor de 300 plazas en dispositivos socio-sanitarios para cubrir las necesidades que vayan surgiendo en el día a día y se están preparando nuevos dispositivos bajo el criterio de prestar atención a las personas en los hospitales y en sus domicilios, evitando la movilidad al máximo y solo cuando se requiera a juicio de los profesionales, con el fin de enlentecer la transmisión comunitaria.

"DATOS ESPERANZADORES"

En otro orden de cosas, ha avanzado que de la evolución de casos en la región puede detectarse una pequeña tendencia "esperanzadora", y si bien no ha querido "pecar de triunfalismo", si se puede "aventurar una mejoría" a tenor de las cifras de los últimos días, toda vez que los repuntes en el número de contagiados sigue disminuyendo porcentualmente.

En rueda de prensa, ha querido poner de manifiesto que el número de nuevos casos vuelve a ser menor este martes, al tiempo que la atención en urgencias "sigue siendo baja", con 1.366 pacientes en las últimas 24 horas.

Además, ha resaltado como dato positivo que el porcentaje de pacientes que entran en urgencias y finalmente requieren permanecer hospitalizados "se mantiene en el 39%", cuando hace una semana "estaba por encima del 50%".

Otra extremo relevante para Fernández Sanz es que Castilla-La Mancha sigue dando respuesta asistencial con sus propios recursos, y aunque no se puede negar que hay mucha presión, actualmente hay hasta mil camas hospitalarias más de las que habría en un mes de marzo normal, así como el triple de respiradores de los que funcionan de manera ordinaria.

La región cuenta todavía con 21 puestos para pacientes críticos libres, además de que hoy mismo llegarán seis nuevos proporcionados por el Ministerio de Sanidad.