C-LM elevará un 8,4% el volumen de exportaciones hasta rozar los 12.100 millones de euros en 2026, según ICEX

1098950.1.260.149.20260624105624 Desayuno informativo del ICEX para presentar sus previsiones económicas en C-LM - EUROPA PRESS

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director territorial del ICEX en la demarcación de Castilla-La Mancha, Pedro Antonio Morejón, ha ofrecido las conclusiones de su tradicional estudio estival sobre la Economía Internacional de la región, que pasan por una previsión de que las exportaciones regionales lleguen a los 12.100 millones de euros al cierre de este ejercicio, lo que supondrá un 8,4% en relación al año anterior, una escalada que dobla al último registro.

Entiende Morejón que la actividad económica muestra una "enorme fortaleza" con una recuperación significativa del ritmo de crecimiento de las exportaciones y una fuerte actividad importadora, todo ello en un escenario de fuerte desequilibrio en los mercados de materias primas, energía y componentes, sobre todo industriales.

A nivel nacional, la previsión apunta a que las exportaciones se vayan a los 393.400 millones de euros, dejando el crecimiento en un 1,6%.

En el capítulo de las importaciones, la región compró productos por valor de 17.700 millones de euros, un 0,5% menos, colocando el déficit comercial en torno a los 5.600 millones de euros, un 16% que en 2025.

En España, este dato alcanzaría los 432.100 millones de euros, (-2,7%), al margen de las alteraciones en los productos energéticos, que podrían volver a la normalidad en el segundo semestre del año. Ello reduciría más de un 30% el déficit comercial nacional, que se situaría en torno a los 38.700 millones al cierre del año.

"MÁXIMA INCERTIDUMBRE"

El escenario sigue siendo "de máxima incertidumbre y desequilibrio en los mercados de origen y destino", con una cierta presión sobre los precios de los bienes comercializables que aún no sería "preocupante".

Aún así, Toledo espera aumentar casi un 21% sus ventas hasta los 4.060 millones; Guadalajara un 15% más hasta los 3.540 millones; y Ciudad Real experimentaría una subida del 5,6%, con 2.500 millones de euros.

Albacete y Cuenca verían mermadas sus exportaciones y Albacete se iría a los 1.380 millones, un 12,6% menos; y Cuenca perdería más de un 21%, conformándose con 620 millones de euros de venta al exterior.

Los sectores más relevantes de las exportaciones en el primer trimestre de 2026 y que marcan la tendencia prevista, son el de 'Máquinas y aparatos mecánicos', subiendo un 13,6% en su facturación exterior; en segundo lugar, el de 'Aparatos y materiales eléctricos', con un ascenso del 10,1% y en tercera posición el sector de 'Bebidas de todo tipo (excepto zumos)' con una caída en este caso del 7,9% en las ventas al exterior.

PORTUGAL, LA QUE MÁS COMPRA

El mercado portugués es el favorito para nuestros productos, subiendo casi un 16%; seguido de Francia y Alemania, podio al que sigue Italia.

Más allá de Europa, China se sitúa en la quinta posición con un ascenso del 46%, desbancando a Reino Unido, que cae un 11% en cuanto a la compra de productos.

En cuanto a otros mercados de interés, en América Latina, México incrementa la recuperación en las exportaciones con un alza del 62%. En Asia, Japón sigue cayendo (-28,2%), Corea del Sur se mantiene (-0,1%) y China también sube con fuerza (+46,1%) recuperando posiciones en el ranking de destinos exportadores al situarse entre los 5 primeros.

En Oriente Medio, tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudí suben más de un 20% y un 90% respectivamente.

En el tablero africano, tanto Marruecos (4,7%) como Argelia (-14%) pierden peso, mientras que Egipto crece por encima del doble, con una fuerte subida del 116%.

DESAYUNO CON LOS MEDIOS

En su ya habitual desayuno informativo ofrecido a los periodistas de Toledo para debatir sobre la estadística, ha querido dejar claro que esta subida se produce a pesar de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y del aumento de las tensiones comerciales internacionales y la creciente fragmentación de los mercados globales, que mantienen un escenario de elevada incertidumbre para el comercio mundial.

Las previsiones "se van comportando bien" a pesar del avance de políticas comerciales proteccionistas y la reorganización de las cadenas internacionales de suministro, que están configurando un entorno más complejo para las empresas exportadoras.

La reactivación de las tensiones inflacionistas puede condicionar las políticas monetarias del BCE y de la FED, según el ICEX, que explica que el mantenimiento de un adecuado equilibrio entre estabilidad de precios y crecimiento económico será clave para sostener la actividad económica y los intercambios comerciales internacionales durante 2026.

CLAVES

Morejón ha dado sus particulares claves en el corto plazo, con un tablero que "mantiene un escenario geopolítico mundial muy inestable y volátil".

La guerra comercial desde Estados Unidos hacia China y Europa o el nuevo grupo de influencia que suponen los BRICS también marcarán el escenario, en el que la guerra en Irán y los reiterados bloqueos de Ormuz también son protagonistas.

Por último, ha aportado el rebrote de la inflación o el nuevo paradigma de la defensa como amenaza hacia el gasto en el Estado del Bienestar puede también alterar los mercados.