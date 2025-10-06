C-LM entrega los reconocimientos del monitor de reputación sanitaria a hospitales y servicios clínicos de la región. - JCCM

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha acogido por primera vez la entrega de reconocimientos del Monitor de Reputación Sanitaria a los hospitales y servicios clínicos de la región, organizados por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) para reconocer a los hospitales y servicios líderes de la región y darle valor a la excelencia sanitaria castellanomanchega.

"Aunque el monitor cumple su décimo aniversario, este acto es la primera edición que se celebra en Castilla-La Mancha, porque han considerado que ya tenemos datos suficientemente robustos de participación y menciones sobre los servicios y hospitales de esta Comunidad", ha explicado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

Para Castilla-La Mancha, ha asegurado el responsable de las políticas sanitarias, "es un acicate para seguir impulsando la excelencia sanitaria".

El ránking está basado en datos recogidos, a su vez, de encuestas realizadas a multitud de profesionales, que son los que valoran, puntúan y opinan sobre los servicios, hospitales y médicos de toda España.

RECONOCIMIENTOS

Los reconocimientos que se han entregado han sido a los servicios con mejor reputación a nivel nacional, a los mejores hospitales a nivel nacional y a los profesionales de Medicina con mejor reputación a nivel nacional.

Los servicios con mejor reputación en Geriatría han sido para el Complejo Hospitalario de Albacete y en segundo lugar el Hospital Universitario de Guadalajara. Respecto al servicio de Medicina Intensiva ha resultado vencedor el Hospital Universitario de Cuenca.

En Medicina Nuclear el ganador ha sido el Hospital Universitario de Ciudad Real. En Nefrología, el ganador ha sido el Hospital Universitario de Cuenca. En Neurología y en Oftalmología, el vencedor ha sido el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Por último, en Oncología Radioterápica, el ganador ha sido el Hospital Universitario de Toledo.

Respecto a los hospitales de Castilla-La Mancha con mejor reputación a nivel nacional, en el sexto puesto está el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete; en quinto lugar, el Hospital Universitario de Ciudad Real; en cuarto puesto, el Hospital Universitario de Guadalajara; en tercer puesto, el Complejo Hospitalario de Toledo; en segundo lugar, el Hospital Mancha Centro; y en primer lugar, el Hospital Universitario de Cuenca.

Por último, los profesionales de Medicina de Castilla-La Mancha que han acabado entre los diez con mejor reputación a nivel nacional han sido el doctor Pedro Abizanda, jefe del servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario de Albacete y considerado la cuarta figura en cuanto a reputación a nivel nacional; y Francisco González Llanos, jefe del servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario de Toledo, considerado el número uno de los profesionales de toda España.