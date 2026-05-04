C-LM espera que admisión a trámite de recurso para nuevas reglas del trasvase sea suficiente para aplicar cambios

Archivo - Trasvase Tajo-Segura. - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha manifestado que espera que la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que se apliquen las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura sea suficiente para que se cambien estas normas, aunque ha advertido de que, en caso de que no sea así, el Gobierno autonómico seguirá "insistiendo".

Gómez, a preguntas de los medios este lunes desde Peñalén (Guadalajara), ha manifestado que "han pasado más de dos años" desde que este cambio se debería haber hecho y la "paciencia" del Gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado a un punto en el que les ha "obligado a presentar una demanda contra el Estado pidiendo y exigiendo que se cumpla lo que dice el Real Decreto, y es que se tiene que contar con unas nuevas reglas de explotación".

Para la consejera, desde el Estado "se piensan que, como este año ha empezado con lluvias en primavera, ya está todo solucionado". "Pero no está solucionado", ha aseverado.

Por todo ello, el Gobierno autonómico ha presentado un informe en su demanda que "viene a demostrar" la existencia de "daños" por el incumplimiento de los caudales.

"Esa es la situación que nosotros hemos puesto encima de la mesa, han admitido a trámite nuestra demanda y lo que esperamos es que, cuanto antes, se nos presente una modificación de las reglas de explotación", ha apuntado.