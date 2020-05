C-LM espera que se "reconduzca" la situación del estado de alarma y niega pérdida de capacidad de CCAA

TOLEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confiado en que "se reconduzca" la situación actual sobre la prórroga o no del estado de alarma y este finalmente "se pueda sacar adelante" ya que supone "un elemento de coordinación y cohesión muy importante para que la desescalada sea coherente en todas las comunidades autónomas y territorios".

En rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, la portavoz regional, Blanca Fernández, ha admitido que en este momento "hay mucho debate y discusión" sobre este tema y la ciudadanía "espera que los partidos sepan ponerse de acuerdo".

"Ahora interesa la salud y la vida y ver cómo podemos reactivar la economía" pero para ello "no es necesaria la bronca, sino colaboración y unidad", ha indicado Fernández, que ha rechazado el argumento de que las comunidades autónomas pierden capacidad de gobernar con el estado de alarma, aunque en última instancia haya decisiones que le pertenecen al Ministerio.

A su juicio, en medio de la desescalada hay decisiones que "son muy importantes" porque "doblegar la curva lo hemos conseguido entre todos", la sociedad en su conjunto y en buena medida siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y con el confinamiento.

Por ello, la portavoz autonómica ha insistido en que "las decisiones que se tomen en unas comunidades autónomas no puedan perjudicar a otras, porque eso ya lo hemos tenido y tenemos que huir de esa experiencia".

"LO RESPONSABLE" ES APOYAR AL GOBIERNO

Preguntada por la actuación del Ejecutivo regional en caso de que no saliese adelante una nueva prórroga del estado de alarma, Blanca Fernández ha precisado que "en todos los casos" Castilla-La Mancha se coordinaría con el Ministerio de Sanidad "porque es la forma de hacer las cosas".

No obstante, ha reseñado que la región no contempla nada más que hipotéticamente que la prórroga no suceda, incidiendo en que "lo responsable es apoyar al Gobierno".

Finalmente, ha recordado que en la Comunidad Autónoma hay un Comité Técnico de Seguimiento para abordar la desescalada y la salida de la crisis sanitaria que está trabajando "y va a seguir haciéndolo" y, en el caso de que se impusiera "la precipitación e irresponsabilidad" de no apoyar una nueva prórroga, el Gobierno castellanomanchego, ha remarcado, se seguirá coordinando con el Ministerio.