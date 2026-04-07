C-LM estima que sus desgravaciones en el IRPF beneficiarán a 215.000 contribuyentes y tendrán un impacto de 71 millones

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de C-LM, Juan Alfonso Ruiz Molina, junto a la directora general de Tributos, Susana Pastor, durante la presentación de las desgravaciones en el tramo autonómico del IRPF. - JCCM

TOLEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este martes su Campaña de la Renta 2025, que contempla un total de 27 desgravaciones para el tramo autonómico del IRPF y que se espera que beneficie a unos 215.000 contribuyentes de la región, con un impacto de 71 millones de euros.

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha explicado que esos 215.000 contribuyentes que pueden beneficiarse son "prácticamente el 20%" del total de personas que cada año hacen la declaración de la Renta en la región. Además, de ellos, ha especificado el consejero, unos 18.000 podrían disfrutar de desgravaciones fiscales en relación con la vivienda.

Ruiz Molina ha puesto en valor que, con este conjunto de deducciones, Castilla-La Mancha es "una de las comunidades autonómas con la presión fiscal más baja y la cuarta con el menor IRPF" dentro de las incluidas en el Régimen Común.

En este sentido, ha añadido que, si se tiene en cuenta el periodo 2019-2025 --en el que la Agencia Tributaria ha entregado los datos desagregados al respecto--, la región habrá multiplicado por tres el número de contribuyentes que se acogen a alguna de las deducciones y por siete el impacto econóomico de las mismas.

La campaña de este año es similar a la de ejercicios anteriores, ha detallado el consejero, con presencia en televisiones, radios, prensa, escrita, medios digitales y redes sociales. Del mismo modo, se va a realizar un buzoneo de folletos explicativos en viviendas y locales de negocios y se van a distribuir carteles y dípticos en todos los ayuntamientos.

Todo ello con el objetivo de "llegar a toda la ciudadanía" para que nadie se quede sin conocer cómo pueden acogerse a las desgravaciones de las que pueden beneficiarse.

27 DESGRAVACIONES

Dentro de la casi treintena de desgravaciones preparadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha para esta Campaña de la Renta se incluyen una nueva deducción del 15% en la cuota autonómica del IRPF en las aportaciones a cuentas a entidades de crédito siempre que ese importe se destine a la adquisición de la vivienda habitual por parte de menores de 36 años, con un límite de 3.000 euros.

Del mismo modo, se prevé un incremento de 450 a 500 euros del importe máximo de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, una deducción que, además de a menores de 36 años, también afectará a familias numerosas, familias monoparentales y personas con discapacidad.

Por otra parte, la otra desgravación novedosa de esta campaña es una deducción del 30% por los gastos derivados de los controles veterinarios y la vacunación en los casos de tenencia de perros de asistencia para personas con discapacidad.

En cuanto al resto de beneficios fiscales, continúa presente el bloque de medidas para adecuar el esfuerzo fiscal a las situaciones de familias y jóvenes, entre las que se encuentran las reducciones por nacimiento o adopción de hijos, por familia numerosa o familia monoparental, por discapacidad del contribuyente o de sus ascendientes o descentientes y, por último, las destinadas a contribuyentes mayores de 75 años.

Además, las familias también pueden acogerse a un segundo bloque de medidas enfocadas a determinados gastos, entre las que se encuentran las contempladas para guardería o centros de educación infantil, los gastos relacionados con la educación, por cuidado de ascendientes mayores de 75 años, por acogimiento no remunerado de menores, para mayores de 65 y personas con discapacidad y la compensación por incremento del tipo de interés en préstamos hipotecarios para la adquisición de primera vivienda en menores de 40 años.

A estas se suman las deducciones para potenciar la lucha contra el reto demográfico, que son de hasta un 25% para personas con residencia en zonas escasamente pobladas; de hasta el 15% por gastos de adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual; y de 500 euros por el traslado de vivienda por motivos laborales a zonas escasamente pobladas.

Finalmente, el último paquete de desgravaciones se centran en incentivar la inversión empresarial, conteniento deducciones de un 20% en las cantidades invertidas en la constitución o ampliación de capital en sociedades mercantiles y otra más por inversión en entidades de economía social.

"Estamos ante un conjunto de deducciones muy importantes", ha realzado Ruiz Molina, quien ha puesto en valor que Castilla-La Mancha está, a nivel de deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF, "por encima" de otras gobernadas por el PP como Andalucía, la Comunidad de Madrid o Extremadura, regiones que "hacen apología de las deducciones".