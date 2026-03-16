C-LM evalúa las actuaciones para recuperar accesos al nacimiento del río Mundo tras el episodio excepcional de lluvias

Accesos al río Mundo afectados por las lluvias. - JCCM

ALBACETE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, está trabajando para la recuperación de los accesos al nacimiento del río Mundo, en el parque natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima, para proceder a su próxima apertura, además de los caminos forestales del espacio de cara a la temporada estival.

Así lo ha explicado la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara que, junto a la delegada provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, Llanos Valero, han visitado el Parque Natural para conocer sobre el terreno los daños ocasionados por las intensas precipitaciones registradas en la zona durante los meses de diciembre, enero y febrero, ha informado la Junta en nota de prensa.

Como han explicado los técnicos de la Consejería, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, la estación meteorológica de la Cañada de los Mojones ha acumulado 958 milímetros de precipitación, de los que 770 se registraron únicamente entre el 16 de enero y el 17 de febrero. Se trata de valores sin precedentes en los registros disponibles, pues en apenas dos meses se acumularon casi 1.000 milímetros de precipitación, un volumen prácticamente equivalente a la media anual de la zona.

"Estas lluvias extraordinarias han provocado graves daños en la pista forestal de acceso al nacimiento del río Mundo, donde se han producido desprendimientos de tierra, arbolado y rocas, así como socavones en la calzada debido al arrastre de los terraplenes", ha explicado Jara. En uno de los tramos, los trabajos técnicos han detectado taludes verticales inestables con grandes bloques de piedra, cuya evaluación es indispensable para determinar la mejor forma de rehabilitación.

Además, los daños afectan también a la pista de emergencia, paralela a la principal, pero de menor anchura, que actualmente no permite el tránsito seguro de vehículos en ambos sentidos. Así, la directora general ha subrayado que "la seguridad de las personas visitantes y de los trabajadores es la prioridad absoluta, por lo que no se reabrirá el acceso hasta que no se hayan completado los trabajos imprescindibles de retirada de material y estabilización".

Asimismo, ha explicado que las patrullas de mantenimiento del parque, así como efectivos del Plan Infocam, han empezado ya a retirar los árboles, ramas y vegetación que impiden el tránsito en los caminos.

De forma paralela, los servicios técnicos de la Delegación están evaluando la necesidad de utilizar maquinaria pesada para la restauración de los tramos más afectados, especialmente en zonas donde se han producido socavones o desprendimientos significativos. Se están priorizando aquellos accesos que requieren operatividad inmediata, como los caminos que conducen a balsas de agua o a zonas estratégicas para la prevención y extinción de incendios.

También desde la Delegación provincial se está elaborando una memoria valorada que permitirá conocer el volumen de inversión necesario y establecer un orden de prioridades para todas las actuaciones.