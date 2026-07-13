C-LM exige "transparencia" en reforma de financiación, habla de "chantaje" y advierte de un acuerdo ya "cerrado" con ERC

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado de asuntos de actualidad relacionados con la financiación autonómica. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha exigido este lunes "transparencia" al ministro de Hacienda, Arcadi España, en la reforma de la financiación autonómica, al tiempo ha hablado de "chantaje" a las comunidades autónomas y ha advertido de que el acuerdo ya está cerrado con ERC y Cataluña.

"Estamos ante un contrato de adhesión, un acuerdo ya cerrado con un partido político y con una comunidad autónoma concreta, que es profundamente injusto porque es un modelo que genera privilegios para una comunidad autónoma y agravios para los demás", ha sentenciado el responsable de las finanzas castellanomanchegas en rueda de prensa.

Ante la reunión técnica de este martes con el objeto de preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se va a celebrar el 29 de julio para hablar de financiación, el Gobierno de Castilla-La Mancha acude con el interés de que haya "transparencia" y "objetividad" en toda la información que se les puede remitir.

Ruiz Molina habla de "falta de transparencia" que, a su juicio, "no se corresponde en absoluto con ningún proceso de negociación de la financiación autonómica en la historia de las comunidades autónomas" y, por ese motivo, ha pedido al ministro de Hacienda que Castilla-La Mancha tenga acceso a los mismos datos y a la misma información en relación con este modelo que pudiera tener la Generalitat de Cataluña o Esquerra Republicana de Cataluña.

También ha querido dejar claro el consejero de Castilla-La Mancha que, a su entender, este modelo se articula "como un chantaje", de tal forma que aquellas comunidades autónomas que "no nos acogiéramos" a este modelo, que espera que "no salga adelante", continuarían con el modelo anterior y, por lo tanto, no se podrían beneficiar de los famosos 21.000 millones que el Gobierno central está dispuesto a aportar para financiar a las comunidades autónomas.

Ante un tema que el Gobierno de Castilla-La Mancha cree que es de "máxima importancia" y teniendo en cuenta además "el rechazo casi unánime", salvo por una comunidad autónoma que provoca la propuesta del Gobierno, Ruiz Molina cree que "sería muy adecuado" que este asunto se tratara en una Conferencia de Presidentes, tal y como ha pedido su presidente, Emiliano García-Page.

De otro lado, Ruiz Molina ha afirmado que por la información de la que dispone, Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que ha hecho llegar al Ministerio una propuesta de financiación, que, según ha dicho, le gustaría que se discutiera en una Conferencia de Presidentes y si no fuera posible, pues en el CPFF.

Castilla-La Mancha defiende un modelo que garantiza el principio de igualdad y que parte de la premisa de que la riqueza nacional es de todos y por lo tanto hay que repartirlo con criterios que garanticen a todas las comunidades autónomas tener la misma financiación por habitante y, en ese sentido, poder prestar los servicios públicos --al menos los fundamentales-- en las mismas condiciones de calidad.

"Castilla-La Mancha no quiere más que nadie", pero no quiere "menos que nadie", ha apostillado el consejero de Hacienda de la región, quien ha dejado claro que Castilla-La Mancha quiere obtener la misma financiación por habitante que podría obtener Cataluña con este modelo". "Querríamos tener un 10% más de financiación que lo que nos separa la financiación de Castilla-La Mancha con respecto a la financiación de Cataluña", ha puntualizado.