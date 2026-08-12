C-LM financiará 45 proyectos relacionados con la investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico

Arqueología. - JCCM

TOLEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a financiar un total de 45 proyectos relacionados con la investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la región y a los que va a destinar alrededor de 450.000 euros.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha avanzado que este miércoles publica la resolución definitiva de estas ayudas que desde el año 2015 se acercan ya a los cinco millones de euros invertidos, ha informado la Junta en nota de prensa.

Amador Pastor ha destacado la "apuesta firme por el conocimiento, la investigación y la conservación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la región, apoyando proyectos que permiten avanzar en el estudio de nuestro pasado y, al mismo tiempo, garantizar la protección de un legado que forma parte de nuestra identidad colectiva.

En este sentido, ha indicado que estas ayudas contribuyen, además, a impulsar el trabajo de universidades, equipos investigadores y especialistas, favoreciendo que el conocimiento científico generado revierta en el conjunto de la sociedad.

También ha destacado que desde el Ejecutivo autonómico se entiende la investigación del patrimonio como una inversión que va más allá del ámbito estrictamente científico, "ya que permite recuperar y poner en valor yacimientos, generar nuevas oportunidades de divulgación y acercar la historia de Castilla-La Mancha a la ciudadanía".

"Una apuesta que contribuye también a reforzar el atractivo cultural y turístico del territorio, especialmente en el medio rural, vinculando investigación, conservación, divulgación y desarrollo territorial", ha añadido.

PROYECTOS

Por provincias, se van a desarrollar un total de 10 proyectos en la provincia de Albacete, siete proyectos en la provincia de Ciudad Real, nueve proyectos en la provincia de Cuenca, nueve proyectos en la provincia de Guadalajara, nueve proyectos en la provincia de Toledo y habrá uno que se desarrolle en varias de ellas.

Por entidades, ocho serán los ayuntamientos beneficiarios, 31 las universidades y seis los organismos de investigación.

Los proyectos que se van a llevar a cabo pueden consultarse en el siguiente enlace https://cultura.castillalamancha.es/ayudas-investigacion-pat...