C-LM firmará en abril el acuerdo para que Albacete se convierta en sede empresarial de la Agencia Espacial Europea

El jefe del Gobierno autonómico, Emiliano García-Page, presenta, en Albacete, el proyecto de ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

ALBACETE, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a firmar en el mes de abril el acuerdo para que Albacete sea sede de incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea, tal y como ha avanzado este jueves, el presidente regional, Emiliano García-Page.

Así lo ha adelantado en la presentación el proyecto de ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, enclave que sumará 6.500 m2 para dar cabida a esta incubadora empresarial.

"De ahí que en abril firmemos el acuerdo con la Agencia Espacial Europea. Podría haber ido a otros sitios, y tengo que agradecer al Ministerio de Ciencia que haya apostado, entre otros, por Albacete", ha remarcado el jefe del Ejecutivo regional.

Esta elección "da apoyo y consolida una estrategia global" para que Albacete lidere "esta nueva realidad".

Además, ha desvelado que "antes del verano" se va a plantear en Albacete una ampliación importante de Airbus "con novedades muy atractivas" que generarán "400 y 500 nuevos empleos a la ciudad y a la provincia".

Por este motivo, ha calificado de "extraordinario" que Albacete se posicione "como capital aeroespacial" y ha planteado que además de fidelizar a las empresas que vayan entrando en este Parque Científico, "hay que atraer a más", mostrándose seguro que "seguramente" vaya a crecer esa demanda, lo que llevará a empezar a estudiar "las primeras aproximaciones para que en el 2028" se pueda plantear "una nueva ampliación".

"Hay muchos elementos que están demostrando que el sector económico y el empleo en esta ciudad y en esta provincia está muy pujante, y se lo dice el presidente de una tierra que sabe que en algunos sitios están yendo bien las cosas, pero hay que empujar mucho, hay que empujar", ha reflexionado.

CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha ha vivido un crecimiento del 60% en los últimos cinco años que lo ha llevado a la plena ocupación y con la nueva ampliación sumará 6.500 metros cuadrados a las instalaciones ya existentes.

El director general de la fundación del parque, Agustín Moreno, ha recordado que las instalaciones, con 23 años ya de historia, se han convertido en un "refugio para nuestros universitarios, de transferencia de conocimiento y de creación de empleo cualificado" que no hubiera sido posible "sin el compromiso de la Universidad de Castilla-La Mancha". Con más de 60 empresas y 1.600 trabajadores en la actualidad, Moreno ha asegurado que el nuevo edificio generará "sinergias y efecto de atracción" a nuevas empresas.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha descrito la ampliación como "una apuesta con vocación regional, de alcance nacional y proyección internacional", que permite "una mayor diversificación y avanzar en el intercambio de conocimiento y tecnología" entre las empresas de la ciudad. Del mismo modo, el presidente de la Diputación Provincial, Santi Cabañero, ha remarcado que la iniciativa se suma a la lista de inversiones que Albacete realiza "por la innovación y la tecnología".

El presidente provincial ha enfatizado también la importancia de "obtener más soberanía tecnológica ante las amenazas de la actualidad" para la sociedad española, citando como ejemplo la pandemia o los conflictos geopolíticos presentes. Por ello, Cabañero ha apuntado al parque tecnológico como un lugar idóneo "para invertir, crear empleo y mejores condiciones de vida" para la población y abogar por la investigación.

Por sulado, el consejero de Educación, Amador Pastor, ha calificado la planeada ampliación como una consecuencia debida "al crecimiento y demanda de la ciudad" de Albacete, y ha confiado en que se termine en un plazo de 20 meses. "Este parque hoy habla de presente y futuro gracias a las empresas que lo constituyen y a la universidad", a través de un "modelo de desarrollo basado en la ciencia" y la innovación. Pastor ha aprovechado la ocasión para recordar el nuevo plan regional de Innovación Tecnológica que movilizará unos 1.300 millones de euros de cara a los próximos tres años.