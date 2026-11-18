Presentación del proyecto 'Mentor'. - JCCM

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, ha participado en un encuentro de trabajo con representantes de la región belga de Flandes y de los centros educativos implicados en el proyecto europeo Erasmus+ KA240-SCH 'Mentor', una iniciativa de cooperación destinada a desarrollar un modelo de mejora educativa basado en la mentorización, el aprendizaje entre iguales y la toma de decisiones fundamentada en datos y evidencias.

En este proyecto participan dos centros educativos de Flandes y dos de Castilla-La Mancha, concretamente el CEIP Nuestra Señora de las Injurias de Noblejas (Toledo) y el IES San Juan del Castillo de Belmonte (Cuenca), según ha informado la Junta por nota de prensa.

Durante el encuentro, Mar Torrecilla ha explicado que el objetivo es construir, probar y validar un modelo europeo de transformación escolar que permita a los centros identificar sus necesidades, establecer prioridades, desarrollar actuaciones concretas y evaluar posteriormente sus resultados.

La iniciativa tendrá una duración de tres años y entre sus principales ámbitos de trabajo se encuentran la mejora de las competencias lingüística y matemática, la inclusión, la equidad, el bienestar educativo, el liderazgo pedagógico y el uso responsable de las tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial.

Asimismo, la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación ha señalado que el proyecto contempla la formación de equipos directivos y docentes, el desarrollo de ciclos de mentorización, el intercambio de experiencias y la elaboración de herramientas que puedan aplicarse posteriormente en otros centros educativos.

En el marco de esta cooperación, los representantes de Flandes y Castilla-La Mancha están participando durante estos días en distintas sesiones de trabajo, visitas a centros educativos e intercambios de experiencias para conocer prácticas de aula y establecer las primeras prioridades compartidas.

El encuentro incluye también la firma de un acuerdo de cooperación entre las instituciones y centros participantes, que permitirá establecer el marco de trabajo conjunto durante los próximos tres años.

El proyecto 'Mentor' es una de las ocho iniciativas de Castilla-La Mancha seleccionadas en esta convocatoria Erasmus+, en la que han sido elegidos 200 proyectos de los aproximadamente 1.700 presentados en España en las tres modalidades correspondientes.