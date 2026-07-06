C-LM garantizará por ley incentivos y ventajas económicas para empresas que acrediten la reducción de su brecha salarial

Reunión del Consejo Regional de la Mujer. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha establecerá incentivos y ventajas económicas para aquellas empresas que acrediten una reducción de su brecha salarial, así como para aquellas pequeñas empresas que implanten planes de igualdad de manera voluntaria.

Así lo ha asegurado la consejera de Igualdad, Sara Simón, que ha explicado que todas estas cuestiones estarán garantizadas en la Ley de Medidas para Reducir las Brechas de Género en el Ámbito Económico de Castilla-La Mancha, la conocida como Ley de Brecha Salarial, cuyo texto íntegro del anteproyecto será sometido a consulta pública en los próximos días, con la intención de que el Consejo de Gobierno lo apruebe al inicio del otoño para iniciar su trámite parlamentario.

"La Ley nos ayudará a poner en marcha proyectos y políticas fundamentales, como la implantación de una Estrategia Regional de los Cuidados, la creación de un observatorio regional sobre brechas económicas y la creación de un portal estadístico, además de un plan regional para el liderazgo y el emprendimiento femenino con medidas muy específicas", ha detallado.

La titular de Igualdad ha recordado que se trata de una ley "pionera" en el conjunto del país y que ha requerido "un trabajo intenso y extendido en el tiempo" al tratarse de una herramienta compleja con la que tratar de "favorecer cambios sociales y económicos profundos que nos ayuden a ir cerrando brechas de género".

Según ha informado la Junta en nota de prensa, ha recordado que el texto del anteproyecto está enriquecido, desde su inicio, con las "aportaciones de asociaciones, entidades públicas y privadas y universidades", y acordado tanto con los sindicatos como con las organizaciones empresariales, persiguiendo el objetivo marcado por el presidente regional, Emiliano García-Page, de que la ley nazca "con consenso pleno".

La consejera de Igualdad ha avanzado estas informaciones momentos antes de presidir una nueva sesión del Consejo Regional de la Mujer en el que, tal y como ha informado, se han abordado multitud de asuntos como las convocatorias de ayudas y subvenciones de 2026, el proceso de elaboración del III Plan de Igualdad, el trabajo que se realiza desde la Mesa Regional contra la Trata, el informe de cumplimiento de la Ley de Igualad de 2010 o, desde un punto de vista transversal, la simplificación administrativa o la nueva Ley de Accesibilidad.