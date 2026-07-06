C-LM y el Grupo de Desarrollo Rural Campos de Hellín impulsan 27 proyectos con una inversión de 800.000 euros

El Gobierno regional y el Grupo de Desarrollo Rural Campos de Hellín impulsan 27 proyectos. - JCCM

ALBACETE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha respaldado la firma de 27 contratos de ayudas LEADER promovidos por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Campos de Hellín correspondientes a cuatro convocatorias. Los proyectos movilizarán una inversión cercana a los 800.000 euros y contarán con una ayuda pública de 460.000 euros.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha asistido en Albatana a la firma de los contratos junto al alcalde del municipio, Francisco José Mansilla, el presidente GDR Campos de Hellín y alcalde de Ontur, Jesús López, el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Sáez, miembros de la junta directiva del GDR, además de las alcaldesas de Tobarra, Estefanía Escribano, y Fuente-Álamo, Josefa Montes.

"Los proyectos responden a necesidades muy diversas, pero comparten un objetivo, que es generar oportunidades y mejorar la vida en el medio rural. En conjunto, permitirán modernizar empresas, impulsar iniciativas emprendedoras, mantener servicios, mejorar equipamientos municipales y apoyar asociaciones y entidades sociales", ha dicho el consejero al respecto.

El mayor volumen de inversión corresponde a la iniciativa privada. Doce proyectos empresariales movilizarán más de 557.000 euros, para mejorar la competitividad de negocios de sectores como el comercio, el agroalimentario, la sanidad, las energías renovables, el transporte o los servicios.

Entre las actuaciones destacan la modernización de queserías y almazaras, la apertura de nuevas instalaciones sanitarias y deportivas, la digitalización de una clínica dental, la ampliación de servicios vinculados a la energía solar, la instalación de un surtidor de combustible o la mejora de infraestructuras empresariales relacionadas con el comercio, la hostelería y el sector vitivinícola, "inversiones que permitirán a las empresas ofrecer mejores servicios, ser más competitivas y seguir generando riqueza en el territorio", según el consejero.

A estos proyectos se suman tres de las administraciones locales. En concreto, en Albatana se adecuará el vivero de empresas; en Ontur se restaurará el antiguo mercado municipal para crear un Museo de Tradiciones y Costumbres; y en Tobarra se realizará la renovación del pavimento del pabellón polideportivo.

Las entidades sin ánimo de lucro recibirán el apoyo para nueve iniciativas relacionadas con los servicios sociales, la cultura, el deporte y el fortalecimiento del tejido asociativo. Las ayudas permitirán mejorar la eficiencia energética de un centro de día para personas con Alzheimer, crear proyectos audiovisuales ligados a la memoria de los municipios, renovar sedes, impulsar actividades y reforzar instalaciones para la juventud, infancia y el deporte, "porque el desarrollo rural no es solo actividad económica y empleo; también es garantizar servicios, mejorar la calidad de vida y reforzar la cohesión social de nuestros pueblos".

Y por último, gracias al Bono Emprendimiento se garantiza la continuidad del único supermercado de Albatana, se recupera una carnicería y obrador artesanal de embutidos en Fuente-Álamo y se asegura la permanencia de la tienda de alimentación y el bar de Mingogil, evitando desplazamientos y mejorando la prestación de servicios básicos a la población rural, "iniciativas que permiten generar autoempleo y, al mismo tiempo, mantener servicios de proximidad esenciales para la población rural", en palabras de Julián Martínez Lizán.

Con esta firma, el Grupo de Desarrollo Rural Campos de Hellín alcanza 1,6 millones de euros comprometidas en el actual periodo de programación 2023-2027, lo que representa el 78,5% ciento de su cuadro financiero. "Es un nivel de compromiso muy elevado que demuestra la capacidad del Grupo para movilizar los recursos disponibles y transformarlos en inversión, actividad económica, servicios y oportunidades para la comarca", según el consejero.

PROYECTOS VISITADOS

Antes de la firma, el consejero ha conocido en esta misma localidad dos proyectos respaldados por este Grupo de Desarrollo Rural que demuestran el impacto directo del programa LEADER. El primero, el supermercado impulsado por Yuleidy García, que garantiza un servicio esencial para la población de Albatana.

El segundo, el proyecto de ampliación de la microbodega DP Unique Wines, promovido por Jennifer Pérez, una iniciativa que combina innovación, elaboración de vinos naturales, enoturismo y relevo generacional en el viñedo familiar.

Estos proyectos reflejan la filosofía LEADER que consiste en decidir desde el territorio y apoyar iniciativas que generan actividad económica, mantienen servicios y mejoran la calidad de vida. El consejero de Agricultura ha asegurado que "queda una lucha importante en el ámbito europeo" para garantizar que las políticas LEADER continúen y se garanticen sus fondos en la programación de la PAC más allá de 2028.

En ese sentido, de la mano de RECAMDER que aúna los 29 grupos y con el compromiso de defender al máximo que tiene que haber fondos suficientes dentro del Marco Financiero Plurinanual que garanticen la cohesión territorial, "vamos a dar la batalla para conseguir la continuidad de esos grupos que tan necesarios son para Castilla-La Mancha".