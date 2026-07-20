C-LM impulsa junto a la UCLM el desarrollo del software más sostenible y que reduce su impacto energético y ambiental

Fachada de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado, junto a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el desarrollo y utilización del software más sostenible y los sistemas de inteligencia artificial, mediante actividades de formación y divulgación para concienciar a profesionales, ciudadanía y empresas, en aras de la reducción del impacto energético y ambiental de las tecnologías digitales.

La iniciativa se ha materializado en virtud del convenio de colaboración que se ha suscrito recientemente entre el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde. El Ejecutivo autonómico aporta una inversión superior a los 140.000 euros en este proyecto, tal y como hoy publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), ha informado la Junta en notade prensa.

El objetivo principal de esta actuación es fomentar buenas prácticas y seguir avanzando hacia una transformación digital más eficiente, responsable y respetuosa con el medio ambiente.

Para ello, la colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la UCLM se centra en cuatro líneas de trabajo: formar a profesionales en sostenibilidad del software y en inteligencia artificial sostenible, crear herramientas para evaluar si un programa informático es más o menos sostenible, analizar el consumo energético de aplicaciones de la Administración regional y realizar actividades de divulgación para empresas, profesionales y ciudadanía.

El convenio entiende la sostenibilidad con la mirada puesta con cómo conseguir que el software haga lo mismo o más, pero consumiendo menos energía, generando menos impacto ambiental y favoreciendo un proceso de transformación digital responsable y duradero.

Además, el acuerdo entre las dos partes pretende que la sostenibilidad se tenga en cuenta en futuros contratos públicos de software de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, fomentando estas buenas prácticas en las empresas tecnológicas.

APUESTA CONJUNTA

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha financia esta iniciativa con una inversión prevista de 140.000 euros. El convenio tendrá una duración inicial de un año, aunque con posibilidad de ser prorrogado.

En definitiva, se trata de una apuesta conjunta que va alineada con la estrategia de transformación digital de la Administración regional y donde juega un papel fundamental el ámbito de la transición ecológica.

La formación está dirigida, principalmente, a los desarrolladores de software de la Junta de Comunidades y así se recoge en el convenio de colaboración, donde la Administración regional asume el compromiso de promover su participación en los cursos.

Además de la línea formativa, las actividades de divulgación y transferencia de conocimiento están orientadas a un público más amplio, incluyendo empresas tecnológicas, profesionales del sector y la sociedad en general, con la finalidad de difundir buenas prácticas en sostenibilidad del software y concienciar sobre el impacto energético de las tecnologías digitales.

UN FACTOR ESTRATÉGICO

El objeto del convenio es el establecimiento de las condiciones de colaboración entre la Junta de Comunidades y la UCLM para reforzar y ampliar las capacidades necesarias para abordar la sostenibilidad del software como factor estratégico, relevante y diferenciador en las aplicaciones de software de la Junta, pudiéndose distinguir cuatro ámbitos de colaboración.

El primero es la formación en sostenibilidad software, el segundo es el desarrollo de un marco para la evaluación de la sostenibilidad software, el tercero es el asesoramiento para la evaluación del consumo energético del software en la Junta y el cuarto son las iniciativas de divulgación, científicas y/o tecnológicas.