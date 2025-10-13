C-LM impulsa la modernización de su red de centros de mayores con más de 24,6 millones desde la postpandemia

CUENCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en su compromiso con la modernización y mejora de los centros de mayores de la región, con una inversión acumulada de más de 24,6 millones de euros desde la postpandemia, impulsada principalmente gracias a la financiación de los fondos europeos Feder y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Así lo ha destacado este lunes la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su visita al Centro de Mayores de Huete, un recurso de referencia con más de 560 socios y socias, donde se han ejecutado dos actuaciones de mejora por un valor total de 71.000 euros, entre ellas la consolidación de la muralla histórica del patio, una intervención singular que ha permitido preservar un elemento patrimonial de la ciudad.

García Torijano ha explicado que esta inversión "ha dado la posibilidad de mejorar la accesibilidad del centro, de apuntalar esa muralla tan necesaria para este municipio, un municipio que tiene mucha historia y mucho patrimonio, y, a la vez de modernizarlo con esa nueva señalética que estamos desarrollando en todos los centros de mayores y en todos los recursos de Bienestar Social". En este sentido, ha recordado que esta actuación forma parte del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha y del presidente Emiliano García-Page, adquirido en el último Debate sobre el Estado de la Región, "para implementar la accesibilidad cognitiva tan necesaria en todos los espacios públicos".

"La actuación en Huete es un ejemplo de cómo combinamos modernización y conservación del patrimonio, mejorando la accesibilidad y la calidad de los espacios al tiempo que protegemos nuestra historia", ha subrayado la consejera, quien ha agradecido al equipo técnico y directivo del centro "su dinamismo y su implicación en la vida activa de la comunidad".

Durante su intervención, García Torijano ha señalado que la provincia de Cuenca concentra una inversión de 6,58 millones de euros en actuaciones en todos los centros de mayores públicos dependientes del Gobierno regional, de los cuales 13 son de titularidad autonómica, siete se incluyen en la red regional a través de subvenciones y otros tres son de gestión privada, para un total de 23 centros de mayores en la provincia.

La consejera ha explicado que "tras la pandemia quisimos apostar por estos recursos para volver a la normalidad y para devolver a las personas mayores esas prestaciones y esos servicios que se merecen". En este sentido, ha recordado que "hemos realizado inversiones por valor de 6,5 millones de euros en los últimos cinco años, una cantidad que se ha hecho posible gracias a los fondos europeos, tanto del MRR como de los FEDER, que están permitiendo impulsar la modernización, la eficiencia energética y la accesibilidad en toda la red".

Entre las actuaciones destacadas se encuentran las ejecutadas en los centros de mayores de Cuenca I, Sisante y Mota del Cuervo, entre otros, donde se han llevado a cabo mejoras de accesibilidad, eficiencia energética y renovación de espacios interiores, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Cada euro invertido en nuestros centros es una inversión en calidad de vida, en autonomía y en cohesión territorial", ha afirmado la consejera. "Queremos que ningún municipio, grande o pequeño, se quede atrás; que cada persona mayor encuentre cerca de su casa un espacio vivo, útil y adaptado a sus necesidades".

UNA RED DE 157 CENTROS DE MAYORES

Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 157 centros de mayores, de los cuales 109 forman parte de la red pública regional. En todos ellos se promueve un modelo de envejecimiento activo, participativo y saludable, que fomenta la autonomía personal, la convivencia, la formación digital y la vida comunitaria.

El Ejecutivo autonómico destina más de 1,5 millones de euros diarios a políticas para las personas mayores, incluyendo la mejora de infraestructuras, la prestación de servicios de proximidad y la digitalización de los recursos públicos.

"Invertir en las personas mayores es invertir en futuro", ha recordado García Torijano, a lo que ha añadido que "cada mejora, cada obra o actividad en un centro de mayores es una forma de devolver a quienes construyeron esta tierra todo lo que nos han dado".

Las actuaciones desarrolladas en los centros de mayores se enmarcan en el plan regional de adaptación y modernización de los centros públicos de atención social, que contempla una inversión global de 95 millones de euros destinada a infraestructuras para personas mayores, personas con discapacidad y menores. Desde su inicio, se han ejecutado más de 60 obras de reforma y mejora en la red pública regional, de las cuales 15 corresponden a la provincia de Cuenca.