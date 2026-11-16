C-LM impulsa la participación de entidades sociales en programas europeos de gestión directa con nueva línea de ayudas

Archivo - Banderas de la UE frente al edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - CONSEJO EUROPEO - Archivo

TOLEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha establece las bases reguladoras de una nueva línea de subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro de la región. Hoy se han publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). Esta iniciativa se enmarca en la estrategia que desarrolla la Vicepresidencia segunda para fortalecer la presencia de Castilla-La Mancha en las instituciones y programas europeos y responde al trabajo que viene realizando la Oficina de Proyectos Europeos (OPE), dependiente de la Dirección General de Asuntos Europeos.

Esta entidad fue creada para asesorar y acompañar a entidades, administraciones y organizaciones de la región en el acceso a fondos europeos, ha informado la Junta en nota de prensa.

Desde el inicio de su actividad en abril de 2025, la OPE constata el interés de las entidades sociales por acceder a la financiación europea directa, pero también las dificultades existentes para desenvolverse en convocatorias competitivas de carácter internacional. Por ello, estas ayudas ofrecen apoyo económico para mejorar la formación especializada y facilitar la presentación de propuestas a programas europeos.

Las subvenciones se dirigen a entidades sin ánimo de lucro con actividad principal en Castilla-La Mancha y se conceden en régimen de concurrencia competitiva. Entre las actuaciones subvencionables se incluyen la formación en programas europeos, la elaboración y redacción de proyectos, así como los aspectos prácticos relacionados con la participación en convocatorias de gestión directa de la Unión Europea. Asimismo, las ayudas permiten sufragar gastos vinculados a la preparación y presentación de propuestas de proyectos europeos.

La cuantía máxima prevista alcanza los 2.500 euros por entidad beneficiaria, en forma de subvención a fondo perdido. Además de contribuir a mejorar el acceso de las organizaciones sociales a nuevas fuentes de financiación, esta medida favorece su internacionalización y refuerza su presencia en redes y proyectos europeos, generando nuevas oportunidades de cooperación y fortalecimiento del tejido asociativo regional.

La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha destacado que "la participación en programas europeos de gestión directa representa una oportunidad extraordinaria para las entidades sociales de Castilla-La Mancha, tanto por los recursos que pueden captar como por las alianzas y el conocimiento que generan".