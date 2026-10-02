C-LM impulsará un mercado voluntario de créditos para que empresas puedan invertir en prevención de incendios forestales

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en n la 10ª reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha concretado que Castilla-La Mancha impulsará un mercado voluntario de créditos de prevención de incendios forestales mediante el cual empresas e instituciones podrán invertir en prevención.

"El momento de prepararse es ahora y esta gestión redunda en el conjunto de la sociedad, por lo que debemos de crear oportunidades de financiación para hacerlas realidad", ha señalado la consejera en su intervención durante la 10ª reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones, que se celebra este viernes en Toledo.

Este sistema pretende cualificar "las emisiones evitadas de CO2 y la conservación de los servicios ecosistémicos, facilitando que empresas e instituciones puedan invertir en prevención".

Con ello, "se busca convertir la protección de los montes en una oportunidad de desarrollo rural, de bioeconomía, de sostenibilidad y de acción climática, poniendo en valor todo aquello que los incendios no llegan a destruir gracias al trabajo de los profesionales forestales durante todo el año".

Castilla-La Mancha, con 3,8 millones de hectáreas de masa forestal que ocupan el 49% de la superficie de todo el territorio de la región, sufrió "el mayor incendio en toda la historia", el de La Mierla, en Guadalajara, ha recordado Gómez.

Se contabilizan en la región hasta la fecha 1.306 incendios, de los cuales 206 han tenido más de una hectárea. Se han quemado 41.451 hectáreas, de las cuales 34.000 solo son del incendio de La Mierla. A nivel nacional, es la tercera comunidad autónoma en superficie quemada.

VARIOS FACTORES

La consejera ha mencionado que el calentamiento climático, el cambio social de las zonas rurales, la reducción del pastoreo y la desaparición de prácticas agrícolas tradicionales han provocado que "los mosaicos de cultivos, bosques y áreas de pastoreo se transformen en espesas masas continuas de matorral y bosques densos" y, por lo tanto, "favorecen la propagación de los incendios".

Por eso, ha apelado a que las sociedades europeas vayan "más allá de una estrategia centrada únicamente en la extinción de incendios" y aprendan "a convivir con el fuego". "Debemos crear paisajes resilientes frente a los incendios y realizar una gestión integrada del territorio".

La consejera ha señalado que la educación y la formación de la ciudadanía deben convertirse en pilares de las políticas de prevención, "fomentando la responsabilidad compartida y la autoprotección". Asimismo, ha señalado "que la mano del hombre está detrás de la mayoría de los incendios, por imprudencias".

PLAN INFOCAM

Ha citado el Plan Infocam como "uno de los grandes referentes nacionales e internacionales en la gestión de incendios forestales".

"Los 365 días del año estamos trabajando en prevención y extinción. En los últimos 10 años en prevención hemos realizado gestión forestal sostenible en 96.406 hectáreas del Gobierno de Castilla Mancha, 360 millones de euros invertidos. Y en extinción, desde el año 2016, que partíamos con 73,8 millones de euros de inversión, en estos momentos estamos en 126 millones de euros. Esta es nuestra realidad".

El equipo correspondiente en la estrategia del Plan Infocam de Castilla-La Mancha está formado por 28 medios aéreos, 16 maquinarias pesadas, 220 medios terrestres, 114 torres de vigilancia y 2.733 personas repartidas por todo el territorio.

Castilla-La Mancha ha participado en 29 misiones para 7 comunidades autónomas de 7 regiones de España, pero también con expertos en "el mega incendio de la emergencia nacional que recientemente hubo en España en las provincias de Ávila y de Madrid".