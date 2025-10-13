C-LM inicia el proceso para hacer aportaciones al decreto que regula las entidades colaboradoras con la Administración

Castilla-La Mancha Inicia El Proceso Para Hacer Aportaciones Al Decreto Que Regula Las Entidades Colaboradoras Con La Administración Regional . - JCCM

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha el proceso para hacer aportaciones al proyecto de decreto que regula el régimen jurídico de las entidades colaboradoras con la Administración regional, figura que nace del articulado de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa.

Así, a través del Portal de Participación (wwww.participacion.castillalamancha.es), el Gobierno regional ha establecido un plazo de 20 días, que finaliza el próximo 10 de noviembre, para que puedan hacerse estas aportaciones, ha informado la Junta en nota de prensa.

La regulación de las entidades colaboradoras con la Administración regional que podrán asistir a la ciudadanía en trámites técnicos es una de las herramientas que se incluyen en la ley que busca agilizar los trámites con la Administración regional y también a las empresas, siempre bajo la supervisión de la Administración, y, en cualquier caso, sin que en ningún momento éstas puedan desempeñar el ejercicio de autoridad, propio única y exclusivamente de la Administración pública.

Otras novedades de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, aprobada el pasado mes de julio en las Cortes de Castilla-La Mancha, son el silencio administrativo positivo o la declaración responsable.