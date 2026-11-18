Presentación del proyecto 'Aulas que piensan'. - JCCM

CIUDAD REAL 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha el piloto regional 'Aulas que piensan', una iniciativa que pretende fomentar el pensamiento crítico entre el alumnado como herramienta para mejorar su bienestar emocional, fortalecer la convivencia escolar y desarrollar su capacidad para analizar la realidad de manera autónoma.

Así lo ha destacado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la inauguración de las jornadas formativas que se celebran en la Facultad de Educación de Ciudad Real y que reúnen a docentes de diferentes centros educativos de la región y a estudiantes universitarios de los últimos cursos del Grado en Maestro, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Amador Pastor ha señalado que "en una sociedad en la que nuestros jóvenes reciben miles de mensajes cada día, muchos de ellos a través de las redes sociales, es fundamental enseñarles a pensar por sí mismos, a distinguir la información rigurosa de los bulos y a tomar decisiones con criterio propio".

En este sentido, ha subrayado que el pensamiento crítico no solo contribuye a mejorar el aprendizaje, sino que también favorece la autoestima, la autonomía personal, la gestión de los conflictos y el bienestar emocional del alumnado.

El consejero ha explicado que este proyecto, desarrollado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se ejecuta durante el curso 2026-2027 en 70 centros educativos sostenidos con fondos públicos, diez por cada provincia, con la participación de colegios de Educación Infantil y Primaria e institutos de Educación Secundaria.

La iniciativa contempla la formación de más de 700 docentes, el acompañamiento pedagógico a los centros participantes y la elaboración de materiales educativos que posteriormente podrán ponerse a disposición del conjunto del sistema educativo regional.

Asimismo, Amador Pastor ha destacado que "enseñar a pensar también es enseñar a convivir", y ha incidido en que el proyecto se encuentra alineado con la Estrategia Regional de Bienestar Socioemocional de Castilla-La Mancha.

A este respecto, ha puesto de manifiesto la importancia de tener entornos educativos más participativos, reflexivos y emocionalmente saludables, en los que el alumnado disponga de herramientas para afrontar los desafíos de la sociedad actual.

Las jornadas formativas de Ciudad Real cuentan con la participación del filósofo, ensayista y especialista en pensamiento crítico José Carlos Ruiz, encargado de abordar tanto los fundamentos de esta disciplina como su aplicación práctica en las aulas.

Esta sesión da continuidad a la celebrada el pasado 9 de noviembre en el IES Azarquiel de Toledo y forma parte de un programa que incluye formación especializada, seguimiento pedagógico y creación colaborativa de recursos.

El proyecto culminará en junio con una jornada regional de intercambio de experiencias y la presentación de los resultados, además de la creación de un Banco Regional de Recursos de Pensamiento Crítico que permitirá compartir las herramientas desarrolladas con el resto de los centros educativos de Castilla-La Mancha.