La portavoz de Castilla-La Mancha, Esther Padilla - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a mostrar su posición en contra del modelo del modelo de financiación del Ejecutivo central y ha señalado que aunque el PSOE haya decidido llevarlo en su programa electoral de cara a los comicios del 29 de noviembre, "eso no quiere decir que salga adelante".

Por boca de su portavoz, Esther Padilla, el Ejecutivo castellanomanchego ha recordado que en el año 2023 no figuraba en el programa electoral del PSOE el modelo de financiación autonómica "que finalmente se ha llevado" y al que la Junta se ha opuesto a lo largo de toda esta legislatura.

"Ahora han decidido llevarlo al programa electoral, eso no quiere decir que salga adelante, pero la postura de Castilla-La Mancha seguirá siendo la misma y estará en contra de este y de cualquier otro modelo de financiación que perjudica los intereses de la región", ha abundado.

Según ha indicado Padilla, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se compromete en el programa electoral a ese modelo de financiación y el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Pagé, "se sigue comprometiendo con la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha y así lo va a seguir haciendo".