C-LM insiste en recuperar cuanto antes el AVE y reclama teletrabajo para los empleados afectados

Entrega de los Premios Pyme 2026. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha asegurado este lunes que la recuperación del servicio ferroviario de alta velocidad tras el accidente de Urda ha sido una prioridad para el Gobierno regional desde el primer momento, al tiempo que ha reclamado agilizar los trabajos para restablecer las comunicaciones y facilitar soluciones laborales a los miles de ciudadanos afectados.

Así lo ha manifestado durante su intervención en la entrega de los Premios Pyme 2026, organizada por la Cámara de Comercio de Ciudad Real, La Tribuna y Banco Santander, donde ha reconocido las consecuencias económicas y laborales que está provocando la interrupción ferroviaria.

Franco ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha tenido que compaginar la atención a las víctimas y sus familias con la preocupación por recuperar la normalidad en las comunicaciones, fundamentales para la actividad económica de Ciudad Real y del conjunto de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha defendido que la recuperación del servicio estuvo sobre la mesa del Gobierno regional desde el primer día, incluso mientras los dispositivos de emergencias continuaban trabajando en la zona del accidente.

"Nosotros hemos estado en la acción y también estamos en la reivindicación", ha afirmado la consejera, quien ha insistido en que el objetivo compartido por las administraciones debe ser que Adif pueda restablecer la circulación ferroviaria con la mayor agilidad posible.

La responsable regional de Economía ha puesto el foco en las entre 2.000 y 3.000 personas que utilizan estas conexiones para sus desplazamientos laborales, además de otros viajeros habituales, y ha reconocido las dificultades que atraviesan quienes dependen del tren para acudir diariamente a sus puestos de trabajo.

Franco ha defendido la necesidad de adoptar medidas excepcionales mientras persista la interrupción del servicio.

Entre ellas, ha mencionado la petición del Gobierno autonómico al Ministerio de Trabajo para que se contemple el teletrabajo temporal y otras medidas laborales retribuidas hasta que se normalice el tráfico ferroviario.

1.800 MILLONES EN EXPORTACIONES

En el ámbito económico, Franco también ha destacado los buenos resultados del comercio exterior de Ciudad Real, que ha alcanzado un récord histórico de más de 1.800 millones de euros exportados entre enero y agosto, con un crecimiento acumulado del 16%, frente al 10% regional y el 3% nacional.

Además, ha recordado que las exportaciones provinciales crecieron un 41% en agosto, situando a Ciudad Real como la provincia más exportadora de Castilla-La Mancha y la cuarta de España durante ese mes.

FARCINOX, PREMIO PYME DEL AÑO 2026

El acto, celebrado en la Cámara de Comercio de Ciudad Real, ha servido para reconocer a Farcinox, empresa de Pedro Muñoz especializada en la fabricación de cisternas y contenedores de acero inoxidable, como Premio Pyme del Año 2026.

También se han entregado cuatro accésits a Electrozemper, en Internacionalización; MQT Group Spain, en Innovación y Digitalización; Solysion Consultores, en Formación y Empleo; y Dulymaz, empresa familiar de Malagón, como Pyme Sostenible.

Además, con motivo del décimo aniversario del certamen, Industrias Metálicas ANRO, de Tomelloso, ha recibido la Mención Especial 'Legado Empresarial' por su trayectoria.

La entrega ha contado con la presencia, además de Franco, del presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Ruiz; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; la delegada provincial de la Junta, Blanca Fernández; la vicepresidenta segunda de la Diputación, Sonia González; el director de La Tribuna, Diego Murillo; y el director territorial de Banco Santander en Castilla-La Mancha, Francisco Piña, entre otros.