C-LM insta a Transportes a adoptar medidas urgentemente para una adecuada gestión del servicio Avant Toledo-Madrid

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha ha instado "de manera urgente" al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que adopte las medidas necesarias para garantizar "una gestión adecuada" del servicio Avant que conecta las localidades de Toledo y Madrid, "especialmente tras los nuevos incidentes registrados en el día de hoy en la estación de tren" de la capital regional.

Fuentes de la Consejería han explicado a Europa Press que "son ya numerosos y continuados los problemas de impuntualidad, cancelaciones y falta de información que afectan a esta línea, generando un perjuicio directo y constante a los usuarios y usuarias que dependen de este servicio para sus desplazamientos diarios".

Una situación que para el departamento que dirige Nacho Hernando "resulta inadmisible" en un servicio que, "por su naturaleza y coste, debe ofrecer fiabilidad, puntualidad, seguridad y confort". "Los ciudadanos tienen derecho a un transporte público de calidad, y no a soportar retrasos que se han convertido en una práctica habitual, deteriorando la confianza en un sistema que históricamente ha sido referente por su eficiencia", añade.

Bajo el punto de vista de la Consejería de Fomento, las medidas puntuales adoptadas hasta la fecha "han demostrado ser insuficientes" y no responden "a la magnitud ni a la persistencia del problema", por lo que solicita que se tomen medidas "permanentes y estructurales" que permitan resolver de forma definitiva "las deficiencias" del servicio.

Medidas que pasan por un estudio técnico sobre las causas de las incidencias recurrentes y planteamiento de las soluciones, la mejora de la planificación operativa y de la coordinación entre operadores y el refuerzo de los canales de información y atención al usuario.

Por todo ello, el Gobierno regional ruega al departamento comandado por Óscar Puente que estas actuaciones se adopten "de manera inmediata" con el fin de "garantizar el derecho de los ciudadanos a un transporte público digno y eficiente".