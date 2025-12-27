C-LM integra 46 nuevos centros de las cinco provincias en su programa Proyectos Escolares Saludables

Balón en un campo de fútbol. - JCCM

TOLEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 29 de diciembre, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará la Resolución definitiva por la que 46 nuevos centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias pasarán a integrarse en la Red de Centros Docentes Saludables de Castilla-La Mancha.

Con este paso administrativo, dichos centros se incorporarán al trabajo de promoción de la práctica regular de actividad física y la adquisición de hábitos saludables entre todos los miembros de la comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El reparto provincial de los centros de nueva incorporación en el curso 2025/2026 incluye de Albacete seis 6, de Ciudad Real 13, de Cuenca 6, de Guadalajara 4 y de Toledo 17 centros.

Del total de colegios e institutos integrados, 30 corresponden a centros de Educación Infantil y Primaria, 9 a centros de Educación Secundaria y 7 a Centros Rurales Agrupados.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha señalado que, con estos 46 nuevos centros educativos, la Red asciende a 280, al tiempo que ha añadido que dicha Red ha visto incrementar su participación en cuanto a centros y alumnado en los últimos años, a la vez que ha arrojado resultados muy significativos y constructivos.