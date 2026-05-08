C-LM, an recomienda "estar tranquilos" y seguir haciendo caso de los técnicos ante el Hantavirus

CIUDAD REAL 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha lanzado este viernes un mensaje de cautela ante la situación provocada por el Hantavirus y ha señalado que "en este momento hay que estar tranquilos" porque "está controlado dentro del barco y con las personas que estuvieron en Santa Elena".

A preguntas de los medios, durante su participación en el acto por el 25 Aniversario de la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama Rosae de Valdepeñas, Sanz ha añadido, además, que "el mejor proceder sería seguir haciendo caso a los técnicos, lo que nos digan, llevarlo a cabo, y en este momento nosotros nada, porque no lo necesitamos, pero si lo necesitamos iríamos siempre de la mano de los técnicos".

El consejero, según ha informado la Junta en nota de prensa, ha explicado que "el Ministerio se ha puesto en contacto con todos los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, "y nos han ido explicando cuál han sido los procederes de estos últimos días, además también con documentos que manejan el punto de vista de la OMS y el punto de vista de los de los propios técnicos de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio".

Igualmente, ha apuntado que "también se han puesto en contacto desde la Dirección General del Ministerio con nuestras direcciones generales de las distintas autonomías" y que este mismo viernes "ha habido otra nueva reunión".