C-LM mira al cielo con "absoluta tranquilidad" y menos afluencia de la prevista, según el Gobierno regional

El Sol, durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). - Gabriel Luengas/EUROPA PRESS

TOLEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-la Mancha ha asegurado que la región está viviendo este 12 de agosto, día del eclipse total de Sol, "sin incidencias y con absoluta tranquilidad, e incluso con una afluencia menor de la prevista".

"A las 19.40,, tengo que decir que no hay ninguna incidencia, aún así hemos un grupo de coordinación para atender las posibles incidencias que la acumulación de gente pudiera producir como consecuencia del eclipse. Hemos movilizado a más de 160 sanitarios, más de 180 agentes medioambientales", ha dicho el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Dicho esto, ha recordado que se ha restringido el uso de caminos por el riesgo que hay de incendios, pidiendo que se respete la normativa y no se estacione en arcenes y se tenga especial cuidado con los vehículos.

"Desde el ámbito sanitario no se ha producido incidencias", ha insistido Ruiz Molina, que ha aludido a los hospitales de campaña instalados, uno en Sigüenza y otro en Cuenca, previendo que se pudieran producir incidencias de tipo sanitario.