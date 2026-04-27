C-LM, sobre la movilización de médicos: "Hay que establecer un marco y dejar a las CCAA que una a una resolvamos"

Archivo - Integrantes del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, se ha pronunciado sobre las movilizaciones previstas estas semanas en el marco de la huelga médica y facultativa a nivel nacional, y ha defendido que "lo mejor que podría pasar es establecer un marco y dejar después a las comunidades autónomas que, una a una, resuelvan los temas que realmente importan".

"Al final la prestación asistencial se hace en las comunidades autónomas. Espero que cuanto antes se llegue a un acuerdo y que esta huelga termine lo más pronto posible", ha asegurado el titular regional de Sanidad castellanomanchego, preguntado por esta cuestión antes de participar en la presentación del Plan Estratégico del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha, que ha tenido lugar en Toledo.

A juicio de Fernández Sanz, el hecho de no contar con las comunidades autónomas, "está teniendo un coste importante para todos".

"El inicio de las negociaciones entre Ministerio y sindicatos no ha dado el resultado obtenido y nosotros lo que pretendemos es seguir ayudando. Tres comunidades --Castilla-La Mancha, Euskadi y Canarias, propusimos un mediador, pero parece que eso no ha surtido tampoco el efecto esperado y seguimos esperando que se llegue a un acuerdo", ha insistido.