C-LM movilizará ayudas, bonos turísticos y un fondo específico para recuperar la Sierra Norte tras el incendio

Vista del humo del incendio forestal, a 20 de julio de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en un plan de contención para frenar el avance de las llamas en la zona de Atienza, aunque el direc - Ramón Comet - Europa Press

TOLEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a diseñar un amplio plan para recuperar la zona afectada por el incendio forestal declarado el pasado jueves en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, y que ha alcanzado ya una superficie aproximada de 32.000 hectáreas.

El vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado este miércoles que la actuación se apoyará en tres pilares: la recuperación ambiental, la reparación de infraestructuras públicas y la reactivación económica de los municipios afectados.

En estas localidades existen unas 120 explotaciones ganaderas, la mayoría apícolas, además de establecimientos hosteleros y negocios vinculados al turismo rural.

La Junta todavía deberá delimitar con precisión la superficie afectada y la titularidad de los terrenos. En el perímetro conviven montes de utilidad pública de la Junta y los ayuntamientos, terrenos vecinales y parcelas privadas, aunque previsiblemente la mayor parte será de propiedad pública.

La primera actuación ambiental consistirá en cortar y retirar la madera quemada para prevenir la aparición de plagas.

También se acometerán trabajos urgentes para evitar la pérdida de suelo y el arrastre de cenizas hacia los ríos y embalses de la zona, especialmente los de Alcorlo y Beleña y el cauce del río Cañamares.

Estas intervenciones deberán realizarse "antes de que lleguen las lluvias del otoño". Después se abordará la regeneración ambiental mediante la recuperación natural del monte, la reforestación y los tratamientos selvícolas.

El segundo eje estará centrado en las infraestructuras públicas. La Junta evaluará los daños en carreteras autonómicas y provinciales, caminos municipales y pistas forestales.

También revisará los sistemas de abastecimiento y depuración de agua. En algunos municipios será necesario recurrir temporalmente a camiones cisterna mientras se comprueba el estado de las conducciones y depósitos.

El análisis incluirá además senderos, georrutas, miradores y señalización turística para determinar qué elementos deben repararse o sustituirse.

La tercera parte del plan se centrará en la recuperación económica. Más allá de las ayudas vinculadas a una posible declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, el Ejecutivo regional estudia convocar ayudas para pymes y autónomos que sufran pérdidas de ingresos.

Las compensaciones se dirigirían principalmente a establecimientos turísticos afectados por cancelaciones de reservas o por el descenso de actividad durante los próximos meses. También se plantean líneas de apoyo para la reapertura de alojamientos y negocios.

En el sector ganadero, la Junta pretende flexibilizar las condiciones de la Política Agraria Común para evitar problemas en el cobro de las ayudas y aprobar compensaciones por la pérdida de pastos.

BONOS PARA ATRAER VISITANTES A LA SIERRA NORTE

A medio plazo, el Gobierno regional plantea poner en marcha bonos turísticos, reforzar las campañas de promoción de la Sierra Norte y reorientar la oferta de los municipios afectados.

El objetivo será potenciar las zonas naturales que no hayan sufrido daños y aprovechar otros recursos culturales, patrimoniales y gastronómicos para mantener la llegada de visitantes.

La Administración autonómica también pretende conceder los porcentajes máximos de ayuda permitidos a los nuevos proyectos empresariales y de inversión que se desarrollen en estos municipios.

FINANCIACIÓN, GRUPO DE TRABAJO Y OFICINA DE APOYO

Respecto a la financiación para garantizar la eficacia de este plan de recuperación, Martínez Guijarro ha explicado que se plantea en tres niveles diferentes, europeo, nacional y autonómico.

Así, se pedirá al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, y se solicitará a la Unión Europea que se active el Fondo de Solidaridad Europeo en materia de emergencias, al margen de la financiación prevista en el Sistema Nacional de Protección Civil para los afectados y las entidades locales.

En este contexto el consejero ha recordado el compromiso de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, de financiar el 50% del coste de la recuperación ambiental de la zona, si bien ha reiterado que la Junta de Comunidades movilizará los recursos disponibles en el Fondo de Contingencia previstos en los presupuestos de 2026, a los que se sumará una nueva consignación en las cuentas de 2027 con un fondo específico para la recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara.

Martínez Guijarraro ha avanzado asimismo que ya se ha constituido un grupo de trabajo interno en la Junta de Comunidades en el que están representadas las consejerías de Vicepresidencia, Economía, Fomento, Desarrollo Sostenible, Agricultura y Hacienda, y que a este grupo está previsto que se sumen la Diputación Provincial de Guadalajara, los ayuntamientos afectados y la Subdelegación del Gobierno en esta provincia.

De manera complementaria, ha dicho el vicepresidente, se creará una oficina de apoyo desde la Delegación de la Junta en Guadalajara para ayudar en la elaboración de documentos y solicitudes que tengan que realizar los ayuntamientos o bien directamente las personas afectadas.

Respecto al coste que este plan de recuperación podría suponer para las arcas autonómicas, el consejero no se ha aventurado a concretar cifras hasta que no se realice un estudio pormenorizado del impacto económico, si bien ha advertido de que se elevará a "decenas de millones de euros".